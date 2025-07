Do trzech razy sztuka. Dopiero za tym razem zauważyła, że ją okradają

Nawet jeśli komuś naprawdę ufamy, to w kontaktach przez internet warto to zaufanie ograniczyć. Nigdy nie wiadomo czy po drugiej stronie rzeczywiście jest nasz znajomy. Przekonała się o tym pewna 40-latka z okolic Łukowa . Jej znajoma poprosiła ją o pomoc.

Oszustwo na Facebooka

Po chwili nadeszła kolejna, trzecia już prośba. W tym momencie kobieta uznała, że coś jest ewidentnie nie tak i zadzwoniła do koleżanki. Ta jej powiedziała, że ktoś przejął jej konto na Facebooku i r ozsyła prośby o kod BLIK do jej wszystkich znajomych . Oszukana 40-latka zgłosiła sprawę na policję. Straciła około 4 tysiące złotych .

Jak więc pomóc i nie dać się oszukać w takiej sytuacji? Dobrym pomysłem jest zadzwonienie, albo weryfikacja znajomego pytając o coś, co na pewno tylko on wie i nie padło na jego koncie Facebookowym. A najlepiej poprosić go o wideorozmowę, wtedy wymówka na zmieniony głos przez chrypę nie przejdzie.