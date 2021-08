Intel uśmiecha się do graczy. Obiecuje dwukrotny wzrost wydajności

Zgodnie z obietnicami Intel zaprezentował swoją konkurencją dla techniki NVIDIA DLSS. Intel Xe SuperSampling (XeSS) w rozdzielczości 4K Ultra HD prezentuje się naprawdę dobrze, a przy tym Niebiescy obiecują nawet dwukrotną poprawę wydajności.

Kilka dni temu Intel zapowiedział, że ich nowe karty graficzne otrzymały nazwę Intel ARC i zadebiutują na początku 2022 roku. Przy okazji Niebiescy zdradzili, że pracują też nad obsługą Ray Tracingu, a także rozwiązaniem konkurencyjnym dla NVIDIA DLSS oraz AMD FSR. W przypadku tego drugiego szczegóły mieliśmy poznać w niedalekiej przyszłości. Intel słowa dotrzymał i właśnie zaprezentował możliwości Intel XeSS, czyli Xe SuperSampling.

Intel Xe SuperSampling - jak to działa?

Intel XeSS (Xe SuperSampling) jest jak połączenie NVIDIA DLSS oraz AMD FSR. Z jednej strony, niczym Zieloni, wykorzystuje sieć neuronową, która została nauczona, jak skutecznie skalować obraz do wyższej rozdzielczości bez znaczącej utraty jakości w porównaniu z obrazem natywnym. Intel obiecuje przy tym, że wzrost wydajności może być nawet dwukrotny, co bez wątpienia byłoby imponującym wynikiem. Zaprezentowane wideo pokazuje możliwości Intel XeSS i trzeba przyznać, że nawet na zbliżeniu trudno dostrzec większe różnice między skalowanym, a natywnym 4K, więc normalnie oba obrazy powinny być niemal nie do odróżnienia.

A co w takim razie Intel wziął od AMD? To jest w tym wszystkim najlepsze, bowiem Intel XeSS - jak już zostanie ukończone - ma być rozwiązaniem open source, tak samo, jak AMD FSR (FidelityFX Super Resolution). Niebiescy pracują już nad wprowadzeniem Xe SuperSampling w Unreal Engine, DirtectX 12, Vulkan oraz Unity. Jakby tego było mało, firma nie wyklucza wprowadzenia tego rozwiązania także w starszych GPU, ale tutaj nie znamy żadnych szczegółów. Nowe grafiki Intela z każdym tygodniem zapowiadają się coraz ciekawiej.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: wccftech