Fatalne wieści! NVIDIA przewiduje wielomiesięczne problemy z grafikami

Jeśli czekacie na lepsze czasy na rynku kart graficznych, to prezes NVIDII nie ma dobrych informacji. Jen-Hsun Huang jest zdania, że problemy z produkcją potrwają jeszcze przez większość 2022 roku.

Gdyby ktoś powiedział, że sytuacja na rynku kart graficznych jest trudna, to uznałbym to za dużych rozmiarów niedopowiedzenie. Tak naprawdę sytuacja jest dramatyczna. Gdy pojawiło się światełko w tunelu i ceny zaczęły spadać, to zaraz okazało się, że to tylko tymczasowe. W tym momencie grafiki znowu drożeją i wiele osób przewiduje, że może być jeszcze gorzej niż poprzednio. Nawet najwięksi optymiści nie przewidują, że sytuacja zacznie się poprawiać w 2022 roku i coraz częściej mówi się dopiero o 2023. Niejako potwierdził to prezes NVIDII.

Co z cenami kart graficznych?

W czwartek odbyło się konferencja z inwestorami, w trakcie której Jen-Hsun Huang, prezes NVIDII, przyznał, że problemy z produkcją kart graficznych przedłużą się na większość 2022 roku.

Spodziewam się, że przez większość przyszłego roku będziemy świadkami ograniczonej podaży. Wiele z tego ma związek z tak dużym popytem.

- powiedział Jen-Hsun Huang, szef NVIDII.

Na tej podstawie możemy domniemywać, że problemy z kupnem karty graficznej będą trwały jeszcze przez wiele miesięcy. Skoro już nawet sam prezes NVIDII przewiduje, że przedłużą się na większość 2022 roku, to trudno mu nie wierzyć. Ze świecą szukać osoby, która jest lepiej poinformowana o całej tej sytuacji. Ciekaw jestem tylko, jak wpłynie to na premierę kolejnej generacji GPU. Pod koniec przyszłego roku NVIDIA i AMD powinny wprowadzić modele z serii GeForce RTX 40 oraz Radeon RX 7000. Przy takich problemach obie marki mogą zdecydować się na opóźnienie premiery. Jedno jest pewne - jeszcze długo nie kupimy kart graficznych w normalnych cenach.

