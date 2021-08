Producent zapomniał zdjąć naklejki z termopadów karty graficznej

Użytkownik Reddita pochwalił się nietypowym widokiem, jaki zastał go po rozłożeniu karty graficznej PowerColor Radeon RX 6700 XT. Producent zapomniał zdjąć naklejki zabezpieczające z termopadów.

Najlepsza i najbardziej rygorystyczna kontrola jakości potrafi czasem zawieść. Chociaż nie jest to przyjemna sytuacja, to czasami zdarza się, że kupimy produkt fabrycznie wadliwy. Z taką właśnie sytuacją spotkał się jeden z użytkowników Reddita, chociaż początkowo nawet o tym nie wiedział. Dopiero po rozebraniu karty graficznej przekonał się on, że producent nie dołożył maksymalnych starań przy produkcji jego egzemplarza GPU.

Użytkownik Twittera o pseudonimie angry_kitten pochwalił się nietypowym odkryciem, które dokonał po rozebraniu karty graficznej PowerColor Radeon RX 6700 XT. Okazało się, że na termopadach wciąż znajdowały się naklejki zabezpieczające. To w oczywisty sposób wpływało na możliwość odprowadzania ciepła i musiało mieć przełożenie na temperatury osiągane przez poszczególne podzespoły.

Nie wiadomo, kto zawinił w tej sytuacji. Prawdopodobnie producent chłodzenia wysłał je do PowerColor z już nałożonymi termopadami i osoba montująca GPU po prostu zapomniała zdjąć naklejki. Dziwne, że karta przeszła kontrolę jakości i trafiła w takiej wersji do sklepu. Na tej podstawie możemy domniemywać, że w sprzedaży mogą być inne modele, z których ktoś zapomniał zdjąć naklejki z termopadów. Nie ma jednak powodów do obaw. Jeśli tak rzeczywiście jest, to prawdopodobnie w skali światowej są to pojedyncze przypadki.

Zobacz: Asus i Noctua łączą siły. Powstanie wyjątkowa karta graficzna?

Zobacz: NVIDIA deklasuje AMD - jeden RTX 3090 lepszy niż wszystkie RX 6000

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Karatara (Pexels)

Źródło tekstu: VideoCardz