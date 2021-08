Asus i Noctua łączą siły. Powstanie wyjątkowa karta graficzna?

Dwie firmy - Asus oraz Noctua - prawdopodobnie połączą siły, aby stworzyć wyjątkową kartę graficzną. Ta pojawiła się już w bazie EEC.

Producenci kart graficznych od dawna współpracują z firmami, które specjalizują się w tworzeniu systemów chłodzenia. Dzięki temu powstają modele z wyższej półki cenowej, jak np. chłodzone cieczą konstrukcje z blokami wodnymi EK. Tym razem Asus prawdopodobnie połączy siły z inną firmą, która słynie z tworzenia wydajnych chłodzeń między innymi do procesorów. Mowa o marce Noctua.

Asus GeForce RTX 3070 Noctua

Pierwsze plotki na temat partnerstwa Asusa oraz Noctua pojawiły się już w lipcu tego roku. Co prawda wtedy obie firmy odmówiły komentarza, ale jeden z PR-owców napisał w e-mailu, że na razie nie może tego komentować i może zmieni się to w najbliższej przyszłości. To dość jasna sugestia, że coś jest na rzeczy. Jeszcze większą jest fakt, że w bazie EEC (Eurasian Economic Commission) pojawił się model oznaczony jako RTX3070-8G-NOCTUA.

Niestety, to wszystko, co na ten moment wiemy. Asus i Noctua połączyły siły, aby stworzyć kartę graficzną z serii GeForce RTX 3070. Nie wiemy, czy będzie to model chłodzony cieczą, czy może powietrzem. No i najważniejsze pytanie brzmi - czy będzie utrzymany w charakterystycznych dla marki brązowo-beżowych kolorach? W końcu Noctua słynie nie tylko z wysokiej jakości produktów, ale też określonej kolorystyki. Grafika główna to jedynie projekt fana, więc nie pokazuje gotowego produktu.

Zobacz: NVIDIA deklasuje AMD - jeden RTX 3090 lepszy niż wszystkie RX 6000

Zobacz: Dedykowane karty graficzne Intela dla graczy dopiero w przyszłym roku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Reddit u/Shockwave98-

Źródło tekstu: VideoCardz