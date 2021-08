NVIDIA deklasuje AMD - jeden RTX 3090 lepszy niż wszystkie RX 6000

Jeśli zastanawialiście się, jak wielu graczy korzysta z nowych kart graficznych GeForce RTX 30 w porównaniu do Radeonów RX 6000, to informację na ten temat daje nam Steam. Dysproporcje są ogromne.

Podejrzewam, że dla nikogo nie jest tajemnicą, że karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 30 cieszą się większą popularnością, że AMD Radeon RX 6000. Powodów ku temu jest kilka, ale najważniejszy to większa dostępność modeli Zielonych. Ale zastanawialiście się kiedyś, jak duża jest dysproporcja? Różnice się ogromne, czego dowodem są statystyki Steama. Więcej graczy korzysta z karty RTX 3090 niż wszystkich Radeonów z serii RX 6000.

NVIDIA deklasuje AMD

Steam, o ile gracz się na to zgodzi, zbiera informacje między innymi na temat specyfikacji komputera, na którym jest zainstalowany. Z platformy korzysta wiele osób na całym świecie, więc jest to jedno z najlepszych źródeł na temat sprzętów, z których korzystają gracze. Dzięki temu wiemy między innymi, jakie karty graficzne są najpopularniejsze. Od dawna najwyższe miejsce zajmuje GeForce GTX 1060, który w tym momencie znajduje się aż na 8,9% komputerów. Kolejne miejsce zajmują GTX 1050 Ti (6,22%) oraz GTX 1650 (5,44%). Widać po tym, że królują przede wszystkim te tańsze modele.

A co z najnowszą generacją kart graficznych? Najpopularniejszy jest model RTX 3070, który znajduje się w 1,53% komputerów. Kolejne są: RTX 3080 (0,85%) oraz RTX 3060 (0,64%). W sumie modele z serii RTX 30 są w tym momencie w komputerach tylko 3,8% użytkowników Steama, którzy zgodzili się na zabieranie informacji na temat ich sprzętu. To ponad 2 razy mniej, niż sam GTX 1060. Jeśli chodzi o Radeony RX 6000, to jest jeszcze gorzej. Wszystkie modele razem wzięte mają tylko 0,34% udziałów w rynku. To mniej niż sam RTX 3090, który znajduje się w 0,37% komputerów.

Oczywiście nie traktujcie powyższych liczb tak samo, jak udziały w rynku. To tylko informacje ze Steama i to od osób, które zgodziły się na ich zbieranie. To prawdopodobnie bardzo duża i reprezentatywna grupa, ale nadal nie oddaje w 100% rynkowych realiów. Pomimo tego ogromna różnica między RTX-ami 30 i Radeonami RX 6000 jest ciekawa i pokazuje, że AMD cały czas ma spore problemy na rynku kart graficznych.

