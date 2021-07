AMD Radeon RX 6600 XT oficjalnie - cena, wydajność i data premiery

W nocy czasu polskiego AMD oficjalnie zaprezentowało kartę graficzną Radeon RX 6600 XT. Czerwoni zapewniają, że układ Navi 23 oferuje lepszą wydajność niż GeForce RTX 3060.

Karta graficzna AMD Radeon RX 6600 XT oficjalnie zadebiutowała i nie ma już przed nami żadnych tajemnic. Nie ma co ukrywać, że w większości potwierdziły się dotychczasowe plotki, szczególnie jeśli chodzi o specyfikację. AMD przyszykowało model ze średniej półki, który najlepiej sprawdzi się w grach w rozdzielczości 1080p.

AMD Radeon RX 6600 XT - cena, wydajność i data premiery

Zgodnie z wcześniejszymi pogłoskami karta Radeon RX 6600 XT wyposażona jest w rdzeń Navi 23, który ma rozmiar 237 mm2 i składa się z 11,06 mld tranzystorów. Jest on wyposażony w 2048 procesorów strumieniowych oraz 32 MB pamięci Infinity Cache. Taktowanie to z kolei 2589 MHz. W parze z GPU idzie 8 GB pamięci GDDR6 16 Gbps na 128-bitowej magistrali. Daje to przepustowość na poziomie 256 GB/s. Karta, w wersji referencyjnej, zasilana jest z pojedynczego, 8-pinowego złącza. Z kolei TBP nowego Radeona to 160 W, czyli jest o 10 W wyższe od modelu RX 5600 XT.

AMD zapewnia, że Radeon RX 6600 XT jest wydajniejszy od GeForce'a RTX 3060 średnio o mniej więcej 15 procent, co zostało zaprezentowane na stosownym wykresie. Rzecz w tym, że za nową kartę Czerwonych trzeba zapłacić 379 dolarów, czyli aż o 50 dolarów więcej niż za wspomnianego RTX-a (mowa w końcu o wersji bez Ti). Chociaż wydajność może być lepsza, to nie można zapominać, że RTX 3060 ma 12 GB pamięci VRAM i prawdopodobnie dużo lepiej radzi sobie ze śledzeniem promieni (ray tracing). Dla wielu osób będą to ważne argumenty, przemawiające za konstrukcją NVIDII.

Wielu partnerów AMD już zapowiedziało niereferencyjne modele Radeona RX 6600 XT w wersji z pojedynczym, podwójnym czy nawet potrójnym wentylatorem. Niestety, sugerowaną cenę detaliczną na poziomie 379 dolarów możemy sobie na ten moment co najwyżej wyobrazić. Chociaż premiera zaplanowana jest na 11 sierpnia, to RX 6600 XT pojawił się już w kilku sklepach w cenie ponad 600 dolarów.

Zobacz: AMD potwierdza - na nowe karty graficzne i procesory jeszcze poczekamy

Zobacz: PlayStation 5 już z obsługą SSD-ków, ale parę rzeczy musisz wiedzieć

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: AMD