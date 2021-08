Dedykowane karty graficzne Intela dla graczy dopiero w przyszłym roku

Dedykowane karty graficzne Intela, stworzone z myślą o graczach, prawdopodobnie zadebiutują dopiero w 2022 roku - wynika z najnowszych plotek.

O dedykowanych kartach graficznych Intela mówi się już od wielu miesięcy. Firma obiecywała, że pierwsze modele z architekturą Xe zadebiutują jeszcze w 2020 roku i słowa dotrzymała za sprawą modeli zintegrowanych. Jednak cały czas czekamy na debiut tych w teorii najmocniejszych GPU, stworzonych z myślą o graczach, które znane są jako Intel DG2. Wygląda na to, że przyjdzie nam na nie poczekać do 2022 roku.

Intel DG2 Xe-HPG dopiero w przyszłym roku

Według najnowszych doniesień, które pojawiły się na chińskim forum Weibo, Intel planuje premierę dedykowanych kart graficznych DG2 na targi CES 2022. Te rozpoczną się już 5 stycznia, więc zaraz w pierwszych dniach przyszłego roku. To właśnie wtedy GPU mają zostać zaprezentowane, chociaż inne źródła twierdzą, że wtedy odbędzie się też ich sklepowa premiera. Pierwsze egzemplarze podobno trafiły już do partnerów Intela, którzy rozpoczęli testowanie i tym samym tworzenie wersji niereferencyjnych. To ostatni etap przed rozpoczęciem masowej produkcji układów.

Jeśli chodzi o same karty, to Intel prawdopodobnie przyszykował 5 wariantów, z czego najmocniejszy zaoferuje 512 jednostek wykonawczych oraz 4096 procesorów strumieniowych. W połączeniu z 16 GB pamięci GDDR6 powinno się to przełożyć na dobrą wydajność. Dokładnie osiągi nie są oczywiście znane, ale mówi się o poziomie zbliżonym do RTX 3080 oraz RX 6800. Ale o tym przekonamy się dopiero w przyszłym roku.

