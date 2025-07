Alior Bank z nowością. Łatwy sposób na rachunki i subskrypcje

Płatności powtarzalne BLIK powoli trafiają do kolejnych banków, a teraz dołączył do nich także Alior Bank. Nowe rozwiązanie eliminuje konieczność każdorazowego wpisywania danych do płatności, a co ważne – jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich pełnoletnich użytkowników aplikacji Alior Mobile.