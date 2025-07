Pamiętna promocja w x-kom. Masz czas do 22:00 lub wyczerpania zapasów

Lexar Ares RGB

Zestaw składa się z dwóch kości o łącznej pojemności 32 GB. Jest to pamięć DDR5, co raczej nie zaskakuje przy problemach z DDR4, o taktowaniu 6000 MHz i z opóźnieniami CL30. Producent zapewnia, że radiator skutecznie chłodzi moduły pamięci, jednak warto pamiętać, że przy niskich chłodzeniach w konstrukcjach mini ITX możemy napotkać na pewien problem: wysokość pamięci wynosi 47,5 mm. Jeśli jednak nie idziecie w miniaturowe konstrukcje, czy dziwnie niskie chłodzenia, to nie będzie to problem i Lexar Ares RGB za 449 zł będzie dobrym zakupem.