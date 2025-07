Ceny RAM wystrzeliły w górę. Jest już dwukrotnie drożej

komputer na starszych częściach w celu oszczędności, to się może nielicho zdziwić.

Głównym problemem jest tu RAM, a dokładniej pamięci DDR4. Jakiś czas temu pisaliśmy, że te podrożały aż o 50% . To jednak już przeszłość. Teraz są one dwukrotnie droższe. A przynajmniej tak wskazują analitycy. Na ten stan rzeczy składa się wiele czynników, jednak głównym jest zakończenie produkcji DDR4 .

RAM dwukrotnie droższy

Jak podaje DRAMeXchange, ceny spot DDR4 wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu ostatniego tygodnia. I tak dla modułów 16 GB DDR4 3200 MHz mówimy o wzroście z 11 dolarów z 24 czerwca do 24 dolarów 30 dolarów 30 czerwca. W przypadku modułów 8 GB mamy do czynienia ze skokiem z 2,80 USD do 8 USD.