Procesory Intel Alder Lake w tym roku, ale z pewnymi ograniczeniami

Intel intensywnie szykuje się do premiery nowych procesorów Intel Alder Lake oraz płyt głównych z układem Z690. Te trafią na rynek prawdopodobnie 27 października.

Nie od dzisiaj wiadomo, że pod koniec tego roku Intel zamierza zaprezentować nowe procesory z serii Alder Lake. Te będą małą rewolucją, bo nie tylko przyniosą obsługę pamięci DDR5, ale także wykorzystają dwa rodzaje rdzeni - słabsze i energooszczędne oraz mocniejsze, ale prądożerne. Ma to działać na takiej samej zasadzie, jak architektura big.LITTLE znana z urządzeń mobilnych. Jednak w tym roku do sprzedaży trafią tylko modele K(F) oraz jeden rodzaj płyt głównej.

Alder Lake na początku tylko w wersji K i KF

Z najnowszych plotek dowiadujemy się, że jeszcze w tym roku zadebiutują procesory Intel Alder Lake, ale z pewnymi ograniczeniami. Na sklepowe półki trafią jedynie modele z serii K oraz KF, czyli z odblokowanym mnożnikiem. Pozostałe konstrukcje szykowane są na początek 2022 roku. To samo tyczy się płyt głównych. W pierwszym rzucie dostępne będą jedynie modele z hi-endowym układem Intel Z690. Pozostałe wersje - H670, B660 oraz B610 - trafią na rynek po targach CES 2020, gdzie prawdopodobnie zostaną oficjalnie zaprezentowane.

Co ważne, nowe płyty w większości nie będą korzystały z nowego standardu ATX 12V. Producenci nie dali się przekonać Intelowi, co jest dobrą informacją dla nas, czyli użytkowników. Oznacza bowiem, że nie będziemy musieli kupować nowych zasilaczy. Nie oznacza to jednak, że do sprzedaży nie trafią takie płyty. Intel podobno sprzedaje chipsety 600 po niższych cenach, ale tylko tym producentom, którzy mają w planach płyty główne ze standardem ATX 12V. Siłą rzeczy takie modele też muszą powstać, ale nie będą dominujące w ofercie MSI, Gigabyte czy Asusa.

Zobacz: Twój komputer zużywa dużo prądu? Ciesz się, że go masz

Zobacz: Intel Alder Lake-S - nowe procesory niekompatybilne z dostępnymi na rynku chłodzeniami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: wccftech