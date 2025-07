Lidl rzucił ulubione urządzenie Polaków o połowę taniej. Cena wymiata

Lidl na swojej stronie internetowej ma ciekawą propozycję na Air Fryera - możemy go teraz nabyć w cenie o 53% niższej niż ta regularna, co oznacza, że zapłacimy za niego 279 złotych, zamiast 599 zł. Urządzenie pojawi się także w sklepach stacjonarnych w dniach od 12 do 18 lipca. Warto zapisać sobie tą datę w kalendarzu, bowiem zakładamy z góry, że chętnych pojawi się sporo. Po tego typu urządzenie mogą pojawić się kolejki.

Jeśli chodzi o opinie na temat tego konkretnego modelu, to na stronie Lidla ma on ocenę 5/5. Najczęściej podkreślana jest dobra jakość oraz prostota użytkowania. Zatem warto przyjrzeć się mu nieco bliżej.

Air Fryer ma pojemność ok. 2,5 l, co wystarcza na ok. 1 kg frytek. Jeśli chodzi o zakres temperatur to mamy możliwość wyboru zakresu od 40 do 230 stopni Celsjusza. Urządzenie posiada wyświetlacz Easy Touch oraz 11 predefiniowanych programów.