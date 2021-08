Będzie nowy król wydajności? NVIDIA planuje RTX 3090 Super

NVIDIA może pracować nad nową kartą graficzną, która zagarnęłaby miano króla wydajności. Model GeForce RTX 3090 Super ma zaoferować kilka usprawnień w porównaniu do zwykłego RTX-a 3090.

NVIDIA prawdopodobnie pracuje nad nową kartą graficzną, jak wynika z wiadomości przekazanych przez dwóch znanych informatorów - @kopite7kimi oraz @Greymon55, którzy mają na swoim koncie wiele potwierdzonych z czasem wycieków. Tą kartą ma być nowy król wydajności, czyli GeForce RTX 3090 Super. Obaj informatorzy podali też prawdopodobną specyfikację tego modelu.

NVIDIA GeForce RTX 3090 Super

Z przekazanych, ale niepotwierdzony informacji wynika, że GeForce RTX 3090 Super będzie wyposażony w 10752 jednostki CUDA oraz pamięci GDDR6X produkcji Microna o przepustowości 21 Gbps. Ciekawie prezentują się też doniesienia na temat TGP ma poziomie aż 450 W. Jeśli znajdą one potwierdzenie w rzeczywistości, to już wiemy, czemu NVIDIA zdecydowała się na nowe, 12-pinowe złącze PCIe, które samodzielnie jest w stanie dostarczyć taką moc. W przypadku portów 8-pinowych (6+2) konieczne byłoby wykorzystanie aż trzech, bo każdy z nich może dostarczać do 150 W mocy.

Same pamięci 21 Gbps powinny przynieść wzrost przepustowości na poziomie 7,5 procent. W połączeniu z dodatkowymi 256 jednostkami CUDA możemy liczyć na kilka dodatkowych klatek na sekundę, szczególnie w rozdzielczości 4K Ultra HD. Jak dużo? Tutaj trzeba już poczekać na oficjalną zapowiedź i pierwsze testy. Biorąc pod uwagę, że kolejna generacja kart graficznych NVIDII z architekturą Lovelace jest planowana dopiero na końcówkę przyszłego roku, to w najbliższym czasie powinno pojawiać się więcej pogłosek na temat odświeżonych modeli Super.

Zobacz: GeForce RTX: niecodzienne znalezisko hitem internetu. Sam zobacz

Zobacz: Fatalne wieści! NVIDIA przewiduje wielomiesięczne problemy z grafikami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: OC3D