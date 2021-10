Telewizja internetowa Televio wchodzi do Polski. Pierwszy miesiąc za 1 zł

Telewizja internetowa Televio debiutuje na polskim rynku. Działa na większości urządzeń, nie wymaga podpisywania umowy i udostępnia prawie 100 kanałów. A to wszystko można mieć przez pierwszy miesiąc za 1 zł.

Televio to telewizja internetowa, która odchodzi od dobrze już znanego modelu telewizji satelitarnej i kablowej. Czym się różni? Przede wszystkim korzystanie z usługi nie wiąże się z wierceniem ścian, montowaniem anten, czy nawet podpisywaniem wiążących umów. Do oglądania telewizji użytkownik potrzebuje wyłącznie połączenia z Internetem i wybranego urządzenia. Platforma działa nawet przy niskim przepływie danych, oferując płynną transmisję przy wolnym połączeniu internetowym i jakość obrazu 4K przy szybkim.

Co warto wiedzieć?

Przed rozpoczęciem korzystania z platformy konieczna jest rejestracja i wybór jednego z trzech podstawowych pakietów: BASIC (9,90 zł miesięcznie) FAMILY (29,90 zł miesięcznie) lub PREMIUM (39,90 zł miesięcznie). Odbiorca ma możliwość dokonania wyboru według indywidualnych potrzeb, a także rezygnacji w każdym momencie. Nowi użytkownicy mogą wypróbować pakiet FAMILY za 1 zł przez pierwszy miesiąc i zyskać dostęp do ponad 80 kanałów i 50 godzin własnych nagrań. Wśród kanałów można odnaleźć TVP, Polsat, FilmBox Premium HD, FOX HD, Disney Channel HD i wiele innych. Dodatkowo oferta programowa jest stale rozbudowywana.

Platforma obsługuje większość urządzeń typu Smart TV, w tym takich firm, jak TCL, Thomson, Sony czy Philips. Do listy dołączyć ma niedługo Samsung i LG. Platforma obsługuje również dekodery telewizyjne Apple TV z systemem operacyjnym tvOS 10 lub nowszym oraz urządzeń Google TV, Xiaomi Mi Box, Razer, Forge TV i wszystkich pozostałych z certyfikacją Android TV.

Aplikacje mobilne Televio pozwalają korzystać z usługi na telefonach i tabletach z systemem iOS oraz Android, dzięki czemu staje się ona dostępna w każdym miejscu w Polsce i Unii Europejskiej, zarówno w domu, jak i w podróży. Użytkownicy mogą również używać przeglądarki w komputerze lub laptopie. Na wszystkich urządzeniach Televio oferuje intuicyjny przewodnik po programach (EPG), który ułatwia przeglądanie ramówki i szybkie przechodzenie do wybranych audycji.

Dla kogo przeznaczona jest usługa?

Oferta skierowana jest bezpośrednio we współczesne oczekiwania użytkowników, dla których platformy streamingowe są codziennością, ale również dla tych, którzy chcą po prostu przejąć kontrolę nad swoją telewizją. Televio oferuje funkcje umożliwiające zatrzymywanie i przewijanie audycji, jak również oglądanie wybranych kanałów do 7 dni wstecz. Dodatkowo Televio jest jedną z nielicznych platform na polskim rynku, która oferuje nagrywanie programów telewizyjnych bezpośrednio w aplikacji. Widzowie mają do 120 godzin na własne nagrania.

Ludzie nie chcą poświęcać czasu na to, aby mieć dostęp do telewizji. Nie chcą wiercić ścian i podpisywać skomplikowanych umów. Nie chcą też, aby mówiono im, co mają oglądać i gdzie mają oglądać. Chcą sami o tym decydować. Stworzyliśmy usługę, która nie tylko spełnia te oczekiwania, ale daje odbiorcom kontrolę nad tym, w jaki sposób oglądają telewizję. Mogą przewijać, zatrzymywać, a nawet nagrywać ulubione programy. Wierzę, że tak właśnie powinna wyglądać współczesna telewizja.

– powiedział Michal Jura, Prezes Zarządu w firmie Horyzont Media S.A. i Dyrektor ds. Sprzedaży w SledovaniTV

Kto odpowiada za usługę?

Televio to polski odpowiednik telewizji internetowej SledovaniTV, która ma swoją siedzibę w Czechach. Usługa z sukcesem istnieje już od 2012 roku i z powodzeniem została przyjęta również na rynku słowackim, gdzie funkcjonuje pod nazwą SledovanieTV. Platforma cały czas się rozwija o nowe funkcje i swoje doświadczenie chce przenieść na polski rynek. Można to sprawdzić już za 1 zł na www.televio.pl.

Zobacz: Darmowy AXN w telewizji Play Now i Play Now TV. Zobaczycie w nim „Układ”

Zobacz: Telewizja naziemna w standardzie DVB-T2/HEVC – co nas czeka w przyszłym roku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Televio

Źródło tekstu: Televio