Otwarte okno AXN w telewizji Play Now i Play Now TV. Zobaczycie w nim „Układ”

Play udostępnił kanały AXN, AXN White i AXN Black w otwartym oknie, dzięki czemu użytkownicy Play Now i Play Now TV mogą przekonać się, cóż ciekawego można tam obejrzeć. Jedną z propozycji jest nowy polski thriller polityczny „Układ”.

W telewizji Play kanały AXN, AXN White i AXN Black są dostępne w pakiecie EXTRA, który kosztuje 20 zł miesięcznie. Znajdują się w nim w sumie 33 kanały, w tym trzy właśnie spod znaku AXN. By zachęcić do wyboru pakietu, Play od dzisiaj do 17 października udostępnił te 3 wypełnione akcją, kryminałem i dramatem kanały w ramach otwartego okna.

Promocja jest aktywowana automatycznie dla każdego klienta PLAY NOW oraz PLAY NOW TV (z dekoderem TV BOX). Oprócz kanałów będzie można także oglądać bibliotekę AXN NOW w PLAY NOW!

Otwarte okno AXN – co warto obejrzeć?

Co warto obejrzeć, korzystając z otwartego okna? Operator poleca trzy pozycje:

Serial „Układ” to polski thriller polityczny, stanowiący kontynuację serialu „Rysa”. Nowa produkcja kontynuuje tajemniczą historię policjantki, komisarz Brzozowskiej, która w wyniku traumatycznych wydarzeń straciła pamięć. W rolach głównych zobaczymy wysoko ocenianych przez krytyków za role w „Rysie” Julię Kijowską i Dawida Ogrodnika.

Po przymusowym urlopie komisarz Brzozowska wraca do pracy, gdzie po raz kolejny musi zmierzyć się z własną przeszłością oraz światem pełnym nałogów, szantaży i namiętności. Sprawa okazuje się bardziej skomplikowana, niż przypuszczała. Brzozowska, z pomocą porucznika Wareckiego, stara się rozwiązać kolejne tajemnice i rozbić tytułowy układ. Premiera w AXN zaplanowana została na wtorek 5 października o godzinie 21:00.

Play poleca też film „O psie, który wrócił do domu”. To wzruszająca opowieść o psie o imieniu Bella. Bohaterka wyrusza w długą podróż, by odnaleźć swojego właściciela, którego kocha. Zanim uda jej się wrócić do domu, czeka ją mnóstwo niezwykłych przygód. Na swej drodze spotka wielu nowych przyjaciół, których życie odmieni na zawsze. Premiera w sobotę 16 października o godz. 17.50 w AXN.

Trzecią z ciekawych, zdaniem Play, produkcji jest serial „Agenci NCIS: Los Angeles” (12 sezon), który opowiada o członkach Naval Criminal Investigate Service w Los Angeles. W ich ręce trafiają najtrudniejsze sprawy kryminalne dotyczące armii Stanów Zjednoczonych Ameryki. Agenci specjalni G. Callen i Sam Hanna (w tych rolach Chris O’Donnel i LL Cool J) dzięki pracy w terenie potrafią przeniknąć do przestępczego podziemia. Wsparcie zapewniają im komputerowy magik Eric Beale (w tej roli Barrett Foa) oraz analityk wywiadu Nell Jones (Renée Felice Smith). W 12. Sezonie serialu zobaczymy gościnnie polskie gwiazdy, Izabellę Miko i Weronikę Rosati. Odcinki można oglądać w soboty i niedziele po 17:00 w ANX Black.

Otwarte okno AXN w Play potrwa do niedzieli, 17 października – po tym czasie osoby, które będą chciały dalej oglądać kanały i bibliotekę wideo AXN operator zaprasza do zakupu pakietu EXTRA. Przez pierwsze 30 dni jest on bezpłatny, a po tym czasie miesięczna owynosi 20 zł. Można też wybrać PLAY NOW TV z Pakietem Rozszerzonym, gdzie pakiet EXTRA jest zawarty w cenie abonamentu.

