Kontynuacja „Rysy” w Polsat Box Go. Premiera nowego serialu „Układ”

Polsat zaprasza na kontynuację serialu „Rysy”. Nową produkcję kryminalną „Układ” można oglądać w całości wyłącznie w serwisie Polsat Box Go, który we wrześniu zastąpił serwisy Ipla i Cyfrowy Polsat Go.

W serialu „Układ”, kontynuacji tajemniczej historii policjantki, która w wyniku traumatycznych wydarzeń straciła pamięć, wystąpiło wielu znanych polskich aktorów. W rolach głównych zobaczymy doskonale ocenianych przez krytyków za role w „Rysie” Julię Kijowską i Dawida Ogrodnika, a także Kingę Preis, Mariusza Ostrowskiego, Zbigniewa Zamachowskiego, Zuzannę Zielińską i Sylwię Juszczak-Krawczyk. W obsadzie „Układu” znaleźli się także Adam Woronowicz i Piotr Witkowski.

O czym jest „Układ”?

„Układ” to thriller polityczny – akcja serialu skupia się wokół policjantki ze stołecznego wydziału zabójstw, której trudno podnieść się psychicznie po dramatycznych życiowych wydarzeniach, znanych widzom z „Rysy”. Po przymusowym urlopie komisarz Brzozowska wraca do pracy, gdzie po raz kolejny musi zmierzyć się z własną przeszłością oraz światem pełnym nałogów, szantaży i namiętności. Sprawa okazuje się bardziej skomplikowana, niż przypuszczała. Brzozowska, z pomocą porucznika Wareckiego, stara się rozwiązać kolejne tajemnice i rozbić tytułowy układ.

Nowa 8-odcinkowa produkcja powstała na zlecenie Sony Pictures Television Networks Central Europe we współpracy z Grupą Polsat Plus i jest ekranizacją drugiej z cyklu powieści kryminalnych Igora Brejdyganta - „Układu”. Powieść ukazała się w czerwcu 2019 roku.

Za reżyserię „Układu” odpowiada Leszek Dawid („Jesteś bogiem”, „W głębi lasu”, „Pakt”). Głównym scenarzystą serialu jest autor powieści – Igor Brejdygant („Paradoks”, „Zbrodnia”, „Ultraviolet”, „Szadź”), drugim scenarzystą – Bartosz Janiszewski („Ultraviolet”, „Wataha”).

Gdzie oglądać „Układ”?

Produkcja jest dostępna w całości wyłącznie w serwisie Polsat Box Go, dla użytkowników pakietu Polsat Box Go Premium. Promocyjna cena pakietu to 30 zł za 30 dni. Serial można oglądać w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl, a także w aplikacji na: urządzeniach mobilnych (Android, HMS i iOS), telewizorach Smart TV, Android TV, Apple TV oraz dekoderach.

