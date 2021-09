Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 1 września 2021 roku znika marka Cyfrowy Polsat, a na jej miejsce wchodzi Polsat Box. Pod tą marką kryje się do 150 kanałów TV w trzech technologiach (satelitarnej, kablowej IPTV oraz internetowej OTT), a także dostęp do różnorodnych treści VOD. Jest też nowy adres strony internetowej: www.polsatbox.pl.

Stało się to, co było już zapowiadane od jakiegoś czasu: Polsat Box oficjalnie zastąpił markę Cyfrowy Polsat, a wpisując w przeglądarce adres www.cyfrowypolsat.pl zostaniemy przekierowani na www.polsatbox.pl. Są też i inne zmiany oraz nowości.

Nowy dekoder Polsat Box 4K

Polsat Box 4K to nowoczesne urządzenie z nowym pilotem Bluetooth i funkcją DUO, które można łatwo podłączyć do Internetu dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi. Funkcja DUO umożliwia podłączenie dekodera zarówno do telewizji satelitarnej, jak i kablowej IPTV. Użytkownik może swobodnie przełączać źródło sygnału, korzystając cały czas z tego samego pakietu kanałów. Nowy dekoder 4K to również dostęp do aplikacji Polsat Box Go, a w niej do bogatej i różnorodnej biblioteki treści VOD.

Dekoder Polsat Box 4K dostępny jest z każdym pakietem podstawowym – S, M, L, w formule użyczenia, od 49 zł.

Kanały 4K w Polsat Box

Abonenci Polsat Box, którzy zdecydują się na nowy dekoder Polsat Box 4K, mogą od 1 września tego roku oglądać 4 nowe kanały w jakości 4K:

Eleven Sports 1 4K (dostępny w pakiecie Eleven Sports, także w Polsat Box Go) – to całodobowy telewizyjny kanał sportowy nadawany w technologii 4K transmitujący wybrane wydarzenia w natywnej jakości UHD, takie jak wyścigi Formula 1® czy wybrane mecze LaLiga Santander.

Insight TV UHD (dostępny od pakietu podstawowego S) – to wiodący na świecie kanał 4K UHD i setki godzin programów nadawanych w 4K UHD i HDR poświęconych odważnym podróżom, inspirującej nauce i technologii oraz sportom ekstremalnym.

Fashion TV 4K (kanał ogólnodostępny w telewizji satelitarnej) – to najbardziej rozpoznawalny i mający ogólnoświatowy zasięg kanał telewizyjny poświęcony modzie. Telewizja przez całą dobę pokazuje widzom najnowsze pokazy mody, ostatnie trendy, znaczące wydarzenia, a także historię projektantów, kulisy happeningów, portfolio modelek i modeli, życie celebrytów i ich styl.

NASA TV UHD (kanał ogólnodostępny w telewizji satelitarnej) – to kanał amerykańskiej agencji kosmicznej. Można na nim oglądać wyjątkowe zdjęcia z amerykańskiego programu kosmicznego, w tym relacje ze startów rakiet, podglądać życie na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, podziwiać widoki Ziemi z kosmosu, a nawet eksplorować kosmos, układ słoneczny czy Marsa. Wśród pokazywanych materiałów nie brakuje także klasycznych filmów NASA, przedstawiających program Apollo czy dokumentów o najnowszych pracach badawczo-rozwojowych agencji.

Treści 4K w Polsat Box Go

Poza kanałami 4K, abonenci Polsat Box mają dostęp do treści VOD w jakości 4K w serwisie Polsat Box Go, dostępnym zarówno na dekoderze Polsat Box 4K, jak i między innymi na urządzeniach mobilnych. Wśród nich są kinowe hity: przebojowe „Ślicznotki” z Jennifer Lopez, „Bodyguard zawodowiec” z Ryanem Reynoldsem i Samuelem L. Jacksonem, uroczy „Paddington 2”, zabawna animacja „Jaskiniowiec” czy uwielbiany przez młodych widzów „Baranek Shaun Film. Farmageddon” i inne. A wkrótce także dodatkowe materiały z bogatej biblioteki przygód i akcji Insight TV UHD.

Telewizja dla każdego

Polsat Box umożliwia dopasowanie telewizji do potrzeb i zainteresowań. Zapewnia usługi w 3 technologiach – satelitarnej, kablowej IPTV oraz internetowej OTT – i 3 proste pakiety podstawowe w cenie 20, 30 i 60 zł miesięcznie.

Pakiety podstawowe można swobodnie łączyć z pakietami tematycznymi premium:

sportowymi: Polsat Sport Premium (z Ligą Mistrzów UEFA), Eleven Sports (m.in. z LaLigą Santander, Ligue 1 Uber Eats, Serie A TIM czy Formula 1), Ekstraklasa z kanałami CANAL+ SPORT3 i 4 z PKO BP Ekstraklasą (dla TV satelitarnej i kablowej IPTV),

(z Ligą Mistrzów UEFA), (m.in. z LaLigą Santander, Ligue 1 Uber Eats, Serie A TIM czy Formula 1), z kanałami CANAL+ SPORT3 i 4 z PKO BP Ekstraklasą (dla TV satelitarnej i kablowej IPTV), filmowymi: HBO i HBO GO , Filmy i seriale , Filmbox ,

, , , z bajkami: Dzieci.

Wybrane kanały TV i treści ze swojego pakietu telewizyjnego można bezpłatnie oglądać online w serwisie Polsat Box Go, na wielu różnych urządzeniach, także mobilnie.



