Serial kryminalny „Osaczony” w całości wyłącznie na Polsat Box Go

W pozornie spokojnej, szanującej się społeczności dochodzi do morderstwa dziecka, o co oskarżony jest mieszkaniec osiedla, który znalazł ciało… Najnowszy serial kryminalny w reżyserii Macieja Dutkiewicza „Osaczony” można oglądać w całości wyłącznie w serwisie Polsat Box Go.

Serial jest dostępny tylko w serwisie Polsat Box Go, w pakiecie Polsat Box Go Premium oferowanym w promocyjnej cenie 30 zł za 30 dni.

Ten, kto znajduje ciało, staje się pierwszym podejrzanym...

„Osaczony” to serial kryminalny, którego akcja rozgrywa się w pozornie spokojnej, szanującej się społeczności. Dochodzi tam do morderstwa, ginie sześcioletni chłopiec z sąsiedztwa. Jego ciało przypadkowo odnajduje jeden z mieszkańców – Michał (Leszek Lichota). Tego dnia życie głównego bohatera zmienia się w koszmar.

Śledztwo w sprawie morderstwa prowadzi detektyw Kron (Eryk Lubos), kierujący się zasadą „ten, kto znajduje ciało, staje się pierwszym podejrzanym”. Lokalna społeczność i media wydały już wyrok. Rodzina również niejednoznacznie odnosi się do sprawy. Aby uwolnić się od podejrzeń, Michał sam spróbuje znaleźć mordercę. W międzyczasie odkrywa wiele tajemnic skrywanych za fasadą idealnych rodzin z przedmieścia.

Nakreśloną w „Osaczonym” historię wyróżnia obsada aktorska – w rolach głównych wystąpili: Leszek Lichota („Wataha”, „Boże Ciało”, „Lincz”, „Prawo Agaty”), Eryk Lubos („Underdog”, „Moja krew”, „Boisko bezdomnych”, „Ojciec Mateusz”), Ilona Ostrowska („Ranczo”, „Swingersi”, „Narzeczony na niby”, „7 uczuć” ) i Maria Dębska („Zabawa zabawa”, „Ślepnąc od świateł”, „Cicha noc”, „Kuchnia”).

