Polsat Box Go przedstawi przedpremierowe produkcje Telewizji Polsat

Widzowie Telewizji Polsat znajdą w serwisie Polsat Box Go (wcześniej IPLA) przedpremierowe odcinki popularnych seriali oraz programów stacji. W pakiecie Polsat Box Go Premium można już zobaczyć, bez reklam i przed emisją w telewizji, nowy serial „Kuchnia” oraz nowe odcinki produkcji: „Przyjaciółki”, „Komisarz Mama”, „Pierwsza Miłość”, „Gliniarze”, „Policjantki i policjanci”, „Sprawiedliwi – wydział kryminalny”, „Święty”, a także programu „Nasz nowy dom”.

W pakiecie Polsat Box Go Premium można ponadto oglądać nową produkcję „Family Food Fight. Pojedynek na smaki” oraz nowe odcinki popularnych programów rozrywkowych: „Love Island. Wyspa Miłości”, „Ninja Warrior Polska”, „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, które są udostępniane w serwisie zaraz po emisji na antenie Polsatu.

Serial komediowy „Kuchnia” wcześniej niż w TV

W pakiecie Polsat Box Go Premium można już zobaczyć premierowe odcinki najnowszego serialu komediowego z jesiennej ramówki Telewizji Polsat – „Kuchnia” z Tomaszem Karolakiem i Martą Żmudą-Trzebiatowską w rolach głównych. Kolejne odcinki pojawią się w Polsat Box Go co sobotę, na tydzień przed premierą telewizyjną. Serial opowiada historię życiowych i zawodowych perypetii grupy kucharzy renomowanej restauracji, specjalizującej się w kuchni francuskiej. Młody bohater serialu, początkujący kucharz Maks (Patryk Cebulski), to mistrz wpadek powodujących nieoczekiwane konsekwencje.

Hity Telewizji Polsat przed premierą w TV

Polsat Box Go to również dostępne przed premierą telewizyjną popularne seriale znane z anten stacji Polsat i TV4. Kolejne perypetie tytułowych „Przyjaciółek” można oglądać z tygodniowym wyprzedzeniem, w każdy czwartek.

W Polsat Box Go debiutuje również drugi sezon serialu „Komisarz Mama”. Nowe odcinki udostępniane są w serwisie w środy, na tydzień przed emisją w TV.

Jesienna ramówka to również emitowane codziennie znane propozycje programowe m.in.: „Gliniarze”, „Pierwsza miłość”, „Policjantki i policjanci”, „Sprawiedliwi – wydział kryminalny”, „Święty”, które do pakietu Polsat Box Go Premium trafiają z jednodniowym wyprzedzeniem w stosunku do emisji w telewizji.

Ponadto premierowe odcinki programu „Nasz nowy dom”, jednej z najchętniej oglądanych pozycji Telewizji Polsat, można oglądać wcześniej niż w TV, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, w każdy czwartek.

Pakiet Polsat Box Go Premium oferuje dostęp do treści bez reklam, w promocyjnej cenie 30 zł za 30 dni. Polsat Box Go to serwis dostępny dla każdego, wszędzie, na wielu urządzeniach. Zapewnia m.in. dostęp do wielu pozycji serialowych oraz programów rozrywkowych, także przed ich emisją w telewizji.

Źródło zdjęć: Polsat Box Go

Źródło tekstu: Grupa Polsat Plus