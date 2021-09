Viaplay pokaże w Polsce rozgrywki hokejowej ligi NHL

NENT Group, właściciel platformy Viaplay, podpisała pięcioletnią umowę obejmującą wyłączne prawa do pokazywania w Polsce rozgrywek hokejowej ligi NHL. W każdym sezonie to nawet 1400 spotkań.

Od 12 października tego roku i rozpoczynającego sezon 2021/2022 spotkania pomiędzy drużyną Pittsburgh Penguins oraz ostatnim zdobywcą Pucharu Stanleya, zespołem Tampa Bay Lightning, widzowie w Polsce będą mogli oglądać wszystkie mecze sezonu zasadniczego NHL na platformie Viaplay, włącznie z transmisjami każdej z sobotnich i niedzielnych rywalizacji (wcześniej NHL European Game of the Week), z lokalnym komentarzem dla wybranych spotkań.

Dodatkowo, Viaplay pokaże na żywo rozbudowany zestaw spotkań fazy play-off Pucharu Stanleya oraz finał Pucharu Stanleya, a także inne wydarzenia NHL organizowane w trakcie sezonu, z uwzględnieniem NHL Winter Classic, NHL All-Star Game, NHL Stadium Series, NHL Heritage Classic i NHL Global Series.

Nasze 18-letnie partnerstwo z NHL jest dla nas jednym z najdłuższych i zarazem jednym z najważniejszych. Pokazuje zdolność NENT Group do dostarczania obecnym i nowym kibicom najwyższej klasy treści sportowych, zarówno w regionie krajów nordyckich, jak i na rynkach międzynarodowych. Jakość oraz dramaturgia towarzysząca rozgrywkom NHL, w połączeniu z historiami sukcesów karier Mariusza Czerkawskiego oraz zdobywcy Pucharu Stanleya, Krzysztofa Oliwy, stworzyły społeczność oddanych kibiców tych rozgrywek w Polsce. Widzowie Viaplay mogą od teraz cieszyć się każdym meczem NHL, będącym częścią naszej oferty sportowej w Polsce.

– powiedział Peter Nørrelund, NENT Group Chief Sports Officer



Bardzo cieszymy się, że będziemy mieli możliwość zaprezentowania polskim kibicom rozgrywek najlepszej ligi hokejowej na świecie. Pomimo tego, że obecnie nie ma w niej polskich gwiazd, NHL wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród polskich fanów i mam nadzieję, że będą oni zadowoleni z naszej oferty.

– powiedział Paweł Wilkowicz, szef redakcji sportowej Viaplay w Polsce



Dzięki naszemu długotrwałemu oraz wciąż rozszerzającemu się partnerstwu z NENT Group, mamy możliwość zaprezentowania naszych rozgrywek większej niż kiedykolwiek wcześniej grupie kibiców w Europie. Porozumienie zawarte z NENT Group pozwoli nam jeszcze lepiej dotrzeć do naszych niezwykle oddanych fanów w Polsce. Cieszymy się, że będziemy mogli dalej oferować polskim kibicom wyjątkowe transmisje spotkań z udziałem najlepszych zawodników na świecie.

– powiedział David Proper, NHL Senior Executive Vice President of Media & International Strategy



NENT Group posiada już wyłączne prawa do transmitowania rozgrywek NHL w Szwecji, Finlandii, Danii, Norwegii, Islandii, Estonii, Łotwie oraz Litwie do 2026 roku. Na Viaplay zobaczymy również transmisje spotkań szwedzkiej ligi hokejowej (SHL), jednej z najlepszych w Europie. Obejmą one 120 meczów na żywo w każdym roku, przez najbliższe trzy sezony.

W Polsce na platformie Viaplay transmitowane są rozgrywki niemieckiej Bundesligi, Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA, a także spotkania czołowych europejskich kobiecych lig piłkarskich, kwalifikacje drużyn afrykańskich do piłkarskich mistrzostw świata w 2022 roku, a wkrótce również turnieje FIFA Women’s World Cup 2023 oraz Copa América 2024. Ponadto na platformie Viaplay dostępne są transmisje wyścigów W Series i Ferrari Challenge oraz 24-godzinnych zmagań na torze Nürburgring, rozgrywki Bundesligi w piłce ręcznej oraz koszykówki FIBA EuroLeague Women, a także turnieje golfowe US Open, snookera i pool bilarda oraz dartów PDC. Dodatkowo oferta Viaplay obejmuje szeroki zestaw produkcji Viaplay Originals, międzynarodowych filmów i seriali oraz programów dla dzieci.

NENT Group będzie pokazywała mistrzostwa IIHF Ice Hockey World Championship we wszystkich krajach nordyckich od 2024 do 2028 roku.

Źródło zdjęć: Roberto Nickson / Unsplash

Źródło tekstu: Viaplay