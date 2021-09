Play Now i Play Now TV z nowymi kanałami

Play poinformował o nowościach w swojej usłudze telewizyjnej. W Play Now TV pojawił się pakiet Start z ceną od 10 zł miesięcznie, jest też 12 nowych kanałów telewizyjnych w fioletowej ofercie.

Pakiet Start w Play Now TV

W ofercie Play Now TV pojawiło się nowe rozwiązanie dla osób, które chcą sprawdzić możliwości telewizji Play. Pakiet Start oferuje ponad 30 podstawowych kanałów o różnorodnej tematyce i jest dostępny w ofercie z Play Now TV BOX dla nowych klientów w atrakcyjnej cenie, od 10 zł miesięcznie.

Dodatkowo, każdy klient oferty telewizyjnej otrzymuje również bezpłatny 30-dniowy dostęp do platformy Viaplay, który może później dodać wygodnie do swojego rachunku w cenie 34 zł. W tej opcji można dobrać dodatkowo usługę Netflix oraz Amazon Prime Video z bogatą biblioteką filmów oraz seriali. Dzięki możliwości podłączenia anteny do dekodera TV BOX klient może powiększyć listę programów dostępnych w pakiecie o kanały telewizji naziemnej. Obecnie dostępne są trzy opcje do wyboru: pakiet Start z ponad 30 kanałami, Podstawowy z ponad 50 kanałami oraz Rozszerzony z ponad 100 kanałami.

Nowe kanały w Play Now i Play Now TV

Fioletowy operator stale rozwija portfolio dostępnych programów oraz usług w ofercie swojej telewizji. Teraz w Play Now i Play Now TV pojawiło się 12 nowych programów, zarówno dla najmłodszych odbiorców, jak i starszych widzów. W pakiecie Podstawowym w Play Now oraz Start w Play Now TV klienci będą mieli dostęp do następujących kanałów:

ANTENA HD – kanał kierowany do osób powyżej 50 roku życia oraz całych rodzin. Program zapewnia nie tylko rozrywkę, ale również szeroko pojętą informację i edukację, szczególnie w dziedzinie aktywizacji i zdrowego trybu życia. W ofercie programowej znajdują się również kultowe seriale, m.in. nowe odcinki Mody na Sukces, programy rozrywkowe, kabarety oraz wartościowe dokumenty.

POWER TV HD – stacja muzyczna w jakości HD, z największymi hitami polskiej muzyki rozrywkowej, która króluje na niejednym parkiecie oraz niezapomnianymi hitami muzyki zagranicznej z lat 80-tych i 90-tych.

TV HD – światowe przeboje muzyki pop i dance w najwyższej jakości obrazu i dźwięku. Oprócz hitów obecnie zdobywających listy przebojów, na kanale NUTA.TV widzowie przenieść się mogą w podróż po największych przebojach ostatniej dekady.

TOP KIDS JR HD – pierwszy polski kanał pełen piosenek i animacji dla najmłodszych widzów, wszystkie brzdące nauczą się mówić, śpiewać i tańczyć, a także będą mogły poznawać języki obce. Rodzice mogą być spokojni o swoje pociechy, bo czas spędzony z Top Kids JR to gwarancja bezpiecznej i rozwojowej edukacji od świtu do zmierzchu.

HOME TV HD – prezentuje audycje związane z wnętrzami, remontami, metamorfozami domów i ogrodnictwem oraz programy kulinarne. W ofercie kanału znajdą się zarówno poradniki, które pozwolą odkryć swój ogród na nowo, jak i ciekawe serie dokumentalne.

TVC HD – kultowe filmy i seriale, ciekawe programy poradnikowe, seriale animowane dla najmłodszych oraz informacje z regionów. TVC to także widowiska artystyczne dla całych rodzin, w tym między innymi koncerty i kabarety.

Active Family – w ramówce znajdują się m.in. teleturnieje, programy typu talk-show, materiały dokumentalne oraz reality shows.

Polonia 1 – pierwsza i obecnie najstarsza, działająca nieprzerwanie polska stacja komercyjna. Nadaje programy ogólnorozrywkowe, kierująca swoją ofertę głównie do kobiet -programy rozrywkowe, seriale komediowe, telenowele i filmy z gatunku komedia, dramat i romans oraz programy muzyczne.

Tele 5 – nadaje program o charakterze ogólnorozrywkowym od ponad 16 lat. W ofercie programowej widzowie znajdą seriale i filmy: sensacyjne, science-fiction, komediowe, kryminalne, obyczajowe, thrillery, horrory, dramaty. Obok dużych produkcji kina europejskiego i amerykańskiego, stacja prezentuje autorskie programy publicystyczne, kulturalne i rozrywkowe.

Mixtape TV – to wyjątkowa propozycja dla fanów kultury hip-hop. Jedyna, polska stacja muzyczna w 100% poświęcona temu rodzajowi muzyki z Polski oraz ze świata.

DW Deutsch – niemieckojęzyczny kanał telewizyjny Deutsche Welle (DW), który wchodzi w skład niemieckiej sieci publicznej ARD i prezentuje programy w ponad 30 językach. Nadaje globalnie programy informacyjne, dokumentalne i magazyny tematyczne poświęcone przede wszystkim wydarzeniom w Niemczech, ale również w Europie i na świecie.

W pakiecie Podstawowym Play Now i Play Now TV znalazł się także:

TeenNick – należy do rodziny kanałów Nickelodeon i jest skierowany do młodych nastolatków w wieku 10-16. Na ofertę kanału składają się najlepsze seriale fabularne z biblioteki Nickelodeona. Na liście programu znajdą się tytuły chętnie oglądane dotychczas wieczorową porą na Nickelodeon: Sam&Cat, Zagadki Rodziny Hunterów, Niebezpieczny Henryk, Biuro Ochrony Magii, Czy Boisz się Ciemności?

Play umożliwia korzystanie z telewizji Play Now TV za pośrednictwem urządzenia TV BOX z systemem Android TV oraz nowym, intuicyjnym interfejsem. Klienci mogą oglądać kanały także na stronie playnow.pl, w aplikacjach mobilnych i w aplikacjach dla smart TV.

Źródło zdjęć: Play

Źródło tekstu: Play