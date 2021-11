Polsat Box wprowadza kolejny nowy dekoder 4K

W ofercie Polsat Box już w najbliższy poniedziałek (22 listopada) znajdzie się kolejny nowy dekoder 4K w zestawie z pilotem Bluetooth. Urządzenie Polsat Box 4K Lite będzie można podłączyć zarówno do anteny satelitarnej, jak i do Internetu.

Dekoder Polsat Box 4K Lite jest kompaktowy, lekki i supernowoczesny. Zapewnia świetną jakość obrazu, funkcje pozwalające oglądać treści niezależnie od ramówki telewizyjnej, Wi-Fi oraz pilot Bluetooth. To urządzenie, to swoboda w dostępie do rozrywki w najwyższej jakości i wolność wyboru – zgodnie z naszym hasłem „Ty rządzisz. Wybierz swoje wszystko”.

– powiedział Tomasz Grzymała, Kierownik Działu Oferty Telewizja w Cyfrowym Polsacie

Polsat Box 4K Lite to dekoder z funkcją DUO. Umożliwia ona swobodne przełączanie pomiędzy telewizją satelitarną i kablową IPTV, w ramach tej samej oferty telewizyjnej i jednej opłaty za pakiet. Nowy dekoder ma też moduł Wi-Fi, a dzięki aplikacji Polsat Box Go pozwala na dostęp do biblioteki materiałów VOD. Dzięki niewielkim rozmiarom oraz eleganckiej obudowie urządzenie powinno się sprawdzić w każdym domu i pasować do każdego wnętrza.

Telewizja 4K w trzech technologiach

Dekoder Polsat Box 4K Lite zaprojektowano tak, aby z rozrywki w rozdzielczości 4K dało się korzystać w trzech technologiach: satelitarnej, kablowej IPTV oraz internetowej. Najważniejsze cechy urządzenia to:

Kompaktowość – niewielki, lekki i przenośny dekoder, którego można używać w dowolnym miejscu.

Standard 4K – wysoka jakość obrazu, dzięki której można zobaczyć więcej szczegółów, dynamiki, kolorów i odcieni.

Funkcja DUO – abonent sam decyduje o źródle sygnału telewizyjnego (satelita czy telewizja kablowa IPTV). Może je zmieniać, kiedy chce i tak często, jak chce, w ramach tego samego pakietu TV. IPTV działa z Internetem stacjonarnym Plusa, Netii i Orange o prędkości co najmniej 8 Mb/s dla kanałów w jakości HD oraz 25 Mb/s dla kanałów w jakości 4K. Funkcja DUO nie daje możliwości zmiany telewizji satelitarnej lub telewizji kablowej IPTV na telewizję internetową.

Pilot z Bluetooth – bezprzewodowa technologia umożliwiająca sterowanie dekoderem także przez niektóre przeszkody w postaci ścian lub mebli.

Wbudowane Wi-Fi – automatyczne wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi i łatwe podłączanie do Internetu.

Polsat Box Go – aplikacja VOD zapewniająca bezpłatny i bez reklam dostęp do seriali, sportu, rozrywki i wielu innych treści z pakietu telewizyjnego abonenta oraz dodatkowo do nawet 100 kanałów TV na urządzeniach mobilnych, a także do treści i pakietów dodatkowo płatnych.

Nowoczesne i intuicyjne menu – dzięki niemu łatwiejszy i wygodniejszy powinien być dostęp do poszczególnych kanałów, funkcji i treści na życzenie.

Funkcje nieliniowe – umożliwiają zatrzymywanie, przewijanie, odtwarzanie od początku i oglądanie wybranych materiałów nawet do 7 dni od ich emisji, a także nagrywanie w chmurze (usługa dostępna w TV satelitarnej i IPTV).

Oferty z dekoderem Polsat Box 4K Lite

Dekoder Polsat Box 4K Lite jest dostępny w ofertach telewizji satelitarnej i internetowej w formule użyczenia – za 1 zł z pakietami ze stałym zobowiązaniem od 60 zł/mies. oraz od 49 zł dla ofert z niższym abonamentem. W ofercie telewizji satelitarnej dekoder można również wybrać jako dodatkowy w usłudze Multiroom. Dzięki funkcji DUO, wybierając ofertę telewizji satelitarnej zyskamy możliwość korzystania także z telewizji kablowej IPTV w ramach tego samego pakietu.

Kanały 4K w Polsat Box i Polsat Box Go

Wśród kanałów dostarczanych przez Polsat Box znajdują się 4 pozycje umożliwiające oglądanie treści w jakości 4K. Są to:

Eleven Sports 1 4K – dostępny w pakiecie Eleven Sports w TV satelitarnej i IPTV oraz pakietach Sport i Eleven Sports w TV internetowej, a także w serwisie Polsat Box Go,

– dostępny w pakiecie Eleven Sports w TV satelitarnej i IPTV oraz pakietach Sport i Eleven Sports w TV internetowej, a także w serwisie Polsat Box Go, Insight TV UHD – dostępny od pakietu podstawowego S w TV satelitarnej i IPTV oraz od pakietu podstawowego Wygodnego w TV internetowej,

– dostępny od pakietu podstawowego S w TV satelitarnej i IPTV oraz od pakietu podstawowego Wygodnego w TV internetowej, Fashion TV 4K – kanał ogólnodostępny w telewizji satelitarnej,

– kanał ogólnodostępny w telewizji satelitarnej, NASA TV UHD – kanał ogólnodostępny w telewizji satelitarnej.

Abonenci Polsat Box mają również dostęp do płatnych materiałów VOD w jakości 4K w serwisie Polsat Box Go. Mogą je oglądać zarówno w aplikacji w dekoderze Polsat Box 4K Lite, jak i na przykład na urządzeniach mobilnych. Wśród nich są między innymi kinowe hity: przebojowe „Ślicznotki” z Jennifer Lopez, „Bodyguard zawodowiec” z Ryanem Reynoldsem i Samuelem L. Jacksonem, uroczy „Paddington 2”, zabawna animacja „Jaskiniowiec” czy uwielbiany przez młodych widzów (i nie tylko) „Baranek Shaun Film. Farmageddon” i inne.

