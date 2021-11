Chłopak spotyka wampirzycę, a chińskie anime wdziera się na zachód

Co nowego w świecie anime? Tym razem opisujemy Yofukashi no Uta - nadchodzący romans wampirzycy i człowieka. Nie zabraknie też coraz odważniej wkraczających do świata anime Chińczyków i ich Tian Guan Ci Fu..

W świecie anime jeszcze trwa sezon jesienny, ale już teraz poznajemy kolejne pozycje, które pojawią się wiosną lub latem przyszłego roku. W sezonie letnim, czyli w lipcu 2022 oficjalnie zadebiutuje anime Yofukashi no Uta (Call of the Night). To anime o miłości wygłodniałej wampirzycy i ludzkiego chłopaka. Manga o tym samym tytule wydawana jest w Japonii od 2019. Za ekranizację będzie odpowiadało studio LIDENFILMS. Grupa ma na swoim koncie takie anime jak Tokyo Revengers, Yamada-kun to 7-nin no Majo, Arslan Senki oraz Koi to Uso. W rolach głównych wystąpią znani aktorzy głosowi. Jako wampirzyca Nana Nazakusa wystąpi Sora Amamiya (Aqua z Konosuby, Touka Kirishima z Tokyo Ghoul, Akame z Akame ga Kill! i Chizuru Ichinose z Kanojo, Okarishimasu). Gen Satou (Chrome z Dr. Stone) wcieli się w rolę Kou Yamoriego. W Internecie już teraz pojawił się zwiastun anime. Mogliśmy też usłyszeć kawałek głównej piosenki Creepy Nuts.

To jednak wcale nie jest koniec nowości ze świata anime. Jak wiadomo, nie tylko Japończycy robią swoje anime. W samej Azji znajdziemy też tytuły chińskie czy koreańskie. Teraz chińskie anime coraz mocniej wchodzą do głównego nurtu na zachodzie. Anime Tian Guan Ci Fu (Heaven's Official Blessing) to pierwsze chińskie anime, które dostało oficjalny angielski dubbing w należącym do Sony serwisie Funimation. Anime opowiada o Xie Lianie, który już dwa razy stawał się bogiem i dwa razy wyrzucano go z nieba. Teraz stał się nim po raz kolejnym, ale jest wybitnie słaby i nie ma żadnych wyznawców. Jak sobie poradzi...?

