Trailer anime Kaguya-sama: Love is War zdradza datę trzeciego sezonu

W Internecie pojawił się zwiastun trzeciego sezonu anime Kaguya-sama: Love is War. Wiemy zatem, kiedy dojdzie do kolejnej bitwy między dwojgiem zakochanych.

Miłość to wojna. Po prostu. Nie chodzi wcale o to, że wszystkie chwyty dozwolone. Po prostu ten, kto zakocha się pierwszy - przegrywa. Na zawsze będzie poniżej drugiej osoby. W to wierzą Shirogane i Kaguya z Love is War, którzy stoją na czele samorządu prestiżowego liceum. Oboje robią co się da, by to druga strona pierwsza wyznała miłość. W gronie głównych bohaterów mamy sekretarz rady i skarbnika. Najlepsza tancerka w historii anime, czyli Chika Fujiwara i wieczny pesymista Yu Ishigami. Nie zapominajmy o pokojówce Kaguyi. Ai Hayasaka pokonałaby samego Jamesa Bonda. Na podstawie mangi powstały już dwie serie spin-offów, film kinowy oraz dwa sezony anime. Wszystkie te odsłony znalazły się na szczytach rankingów sprzedaży i oglądalności.

Fanów japońskiej animacji uraduje zatem informacja, że ukazał się zwiastun trzeciego sezonu. Będzie on nosił nazwę Kaguya-sama wa Kokurasetai -Ultra Romantic-. Trailer zamiast klasycznych dwóch/trzech minut trwa prawie dziesięć minut. W jaki sposób? Cóż, zwiastunem jest cały 110. rozdział mangi. Wiemy też, kiedy pojawi się trzeci sezon serialu. Wystarczy jakoś wytrzymać do kwietnia 2022. W głównych rolach znowu zobaczymy takich aktorów jak Ai Koga (Kaguya), Makoto Furukawa (Shirogane), Konomi Kohara (Chika) i Ryota Suzuki (Yu).

Źródło zdjęć: kaguya-sama trailer

Źródło tekstu: aniplex