Jakie anime oglądać? Najlepsze anime na jesień - październik 2021

Lato niestety już się skończyło, ale nie oznacza to, że mamy się smucić. Z pomocą przychodzą najlepsze nowe anime. Czas zatem na cokwartalne zestawienie polecanych tytułów. Jest co oglądać - będą komedie, romanse, horror, fantasy... Skusi was kolejny sezon 86, filmy ze Sword Art Online i Jujutsu Kaisen? A może Komi-san?

Komi-san wa, Comyushou desu.

W tym roku na ekrany trafiła już jedna wyczekiwana manga, która dorobiła się wcześniej sławy w Internecie. W dużej części dzięki memom. Była to Nagatoro. Teraz czas na jej przeciwieństwo. Zamiast pewnej siebie i droczącej się Nagatoro dostaniemy łagodną, cichą i nieśmiałą Komi-san. Anime Komi-san wa, Comyushou desu.(Komi Can't Communicate). Prześledzimy losy uwielbianej przez całą szkołę Komi-san. Królowa szkoły nie jest jednak wyniosła, ona po prostu ma problemy z komunikacją. Hitohito pomoże jej zatem zdobyć 100 przyjaciół. A może i coś więcej...?

Pierwszy odcinek pojawi się 7 października. Za produkcję odpowiada studio OLM, które znane jest z takich tytułów jak Pokemon, Berserk oraz Inazuma Eleven. W roli Komi-san pojawi się Aoi Koga (Kaguya Shinomiya z Love is War i Ange le Carré z Princess Principal). Jako Hitohito wystąpi Gakuto Kajiwara (Asta z Black Clover oraz Shinra Kusakabe z Enen no Shouboutai).

86

Komi-san brzmi na tytuł dla tych, którzy chcą zasnąć podczas oglądania? Lepiej nie ryzykować? Polecamy w takim razie drugi sezon anime 86. Pierwsza część pojawiła się w kwietniu. Anime zdobyło bardzo dobre oceny i cieszyło się naprawdę dużą popularnością. Teraz czas na drugi sezon opowieści o przeznaczonych na rzeź żołnierzach z nieistniejącej prowincji pilotujących bezzałogowe drony. Gwarantujemy dużo zapierającej dech w piersiach akcji.

Anime pojawi się już 3 października. Za produkcję odpowiada studio A-1 Pictures (Love is War, Sword Art Online: Alicization oraz Wotakoi). Głosu Shineiowi Nouzenowi użyczy Shouya Chiba (Kotarou Azumi z Tsuki ga Kirei oraz Kiyotaka Ayanokouji z Classroom of the Elite). Jako Vladilena Milizé pojawi się po raz kolejny Ikumi Hasegawa, która nie wcielała się do tej pory w inne znane postacie.

Jujutsu Kaisen 0 Movie

Kto nie zna Jujutsu Kaisen, ten zapewne ostatni czas spędził w piwnicy. Seria przebojem wdarła się do grona najpopularniejszych i najlepiej ocenianych anime w historii. Manga zaczęła z kolei pojawiać się także w Polsce. Teraz czas na film kinowy, który jest prequelem głównej serii. Tym razem głównym bohaterem będzie Yuuta Okkotsu. W wypadku zginęła jego przyjaciółka Rika, która jednak... wcale nie odeszła wraz ze śmiercią. Daleko jej jednak do uroczego duszka. Jest mściwym demonem, który za wszelką cenę chroni Yuutę. Nawet jak wymaga to krwawej rzezi, a sam jej przyjaciel ochrony nie chce. Satoru Gojou ma jednak własne plany co to Yuuty. Chce on go wyszkolić, by ten mógł kontrolować Rikę.

Film Jujutsu Kaisen 0 pojawi się w kinach 24 grudnia. Za jego produkcję odpowiada studio Toho Animation, którego znane tytuły można wymieniać naprawdę długo. Wspomnijmy jednak o takich jak Boku no Hero Academia, Haikyuu!!, Akame ga Kill!, Psycho-Pass czy Dr. Stone. Jako Yuuta pojawi się Megumi Ogata (Shinji Ikari z serii Evangelion, Makoto Naegi z anime Dangranronpa i Yami Yuugi z YuGiOh!). Głosem Satoru będzie Yuuichi Nakamura (Tomoya z serii Clannad, Tetsurou z Haikyuu!!, Gray Fullbuster z Fairy Tail i Guren Ichinose z Owari no Seraph).

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Komi-san trailer

Źródło tekstu: myanimelist, wł