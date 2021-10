Anime Zombieland Saga będzie miało film kinowy

Zombie jeszcze kilka lat temu rządziły światem popkultury. Teraz wyszły z mody, ale jest seria, która trzyma się dzielnie. Anime Zombieland Saga dostanie swój własny film kinowy.

Jaki ma być zombie? To groźny nieumarły, który tylko marzy o dobraniu się do żywych. Tak nauczyły nas filmy czy gry. Swój własny pomysł ma jednak anime Zombieland Saga, gdzie ekscentryczny menadżer wskrzesił dziewczyny z różnych epok. Co czego mu posłużyły? Oczywiście do zrobienia jego własnego zespołu idolek J-Popu (chociaż nie zapominajmy o słynnej bitwie raperskiej...). Teraz nieumarłe wokalistki próbują swoją popularnością tchnąć życie w przymierającą okolicę. Pojawiły się już dwa sezony anime. Na fali sukcesu anime powstała też manga.

Dwa dni temu podczas wydarzenia Franchouchou Saga yo Tomoni Waite Kure fani Zombieland Sagi mogli zapoznać się z faktami zza kulis, spotkać wyjątkowych gości i pośpiewać znane z anime piosenki. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że studio Mappa szykuje film kinowy Zombie naki Tatakai Saga Fukushu-hen. W tłumaczeniu dosłownym znaczy to Bitwa bez zombie: rozdział zemsty Sagi. Niestety, nie znamy jeszcze dokładnej daty debiutu. Ostatnio popularne serie bardzo często dostają swoje własne filmy. Bez wątpienia pomógł tu sukces kinówki z Kimetsu no Yaiba, który to film stał się najpopularniejszym filmem japońskim w historii. W tym sezonie wspominaliśmy też o filmie z Jujutsu Kaisen.

