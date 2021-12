Jambox uruchomił kalendarz adwentowy z filmowymi niespodziankami

Do świąt coraz bliżej, więc Jambox uruchomił kalendarz adwentowy w swojej wypożyczalni VOD. W jej ramach na klientów operatora codziennie będzie czekał film za złotówkę.

W tym roku kalendarz adwentowy Jambox wypełniony jest filmami. Każdego dnia, od 1 do 24 grudnia 2021 roku, operator otworzy jedno okienko, w którym znajdziecie film z Wypożyczalni VOD Jambox za symboliczną złotówkę. To w sumie 24 filmy za 24 złote. Jakie to tytuły? Są one każdego dnia ujawniane na Facebooku. Dziś, 2 grudnia, jest to film "Śniegu już nigdy nie będzie", polski kandydat do Oscara.

Źródło zdjęć: JAMBOX

Źródło tekstu: JAMBOX