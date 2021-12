Orange dla firm: zrób zdjęcie świątecznej choinki i wygraj smartfon

Orange przygotował konkurs dla małych i średnich firm, które korzystają z pomarańczowych usług. Wystarczy wysłać zdjęcie swojej świątecznej choinki, by móc wygrać smartfon marki Samsung.

„Choinka dla Firm” to grudniowy konkurs w Orange, w którym mogą wziąć udział małe i średnie przedsiębiorstwa, klienci pomarańczowego operatora. Aby wziąć w nim udział, należy przede wszystkim sfotografować świąteczną, firmową choinkę i dołączyć ją do formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod tym adresem. Każdy z uczestników może wysłać jedno zgłoszenie. Można je wysłać do 31 grudnia 2021 roku.

W konkursie wyłonionych zostanie 10 zwycięzców, spośród uczestników, którzy prześlą kompletne i prawidłowe zgłoszenie. Sposób będzie następujący:

dwóch zwycięzców wybiorą osoby głosujące od 1 do 31 grudnia 2021 roku na stronie konkursowej (każda osoba może oddać jeden głos),

pozostałych ośmiu zwycięzców wybierze komisja konkursowa, oceniająca zdjęcia pod kątem ich kreatywność oraz estetyki.

Nagrodami w konkursie są:

smartfon Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB (każdy o wartości 4599 zł brutto) – 1 sztuka za zdjęcie z największą liczbą głosów oddanych poprzez stronę konkursową oraz 2 sztuki za zdjęcie wybrane przez komisję konkursową,

(każdy o wartości 4599 zł brutto) – 1 sztuka za zdjęcie z największą liczbą głosów oddanych poprzez stronę konkursową oraz 2 sztuki za zdjęcie wybrane przez komisję konkursową, smartfon Samsung Galaxy S20 FE 5G (każdy o wartość 2899 zł brutto) – 1 sztuka za zdjęcie z drugą największą liczbą głosów oddanych poprzez stronę konkursową oraz 6 sztuk za zdjęcia wybrane przez komisję konkursową.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć w regulaminie.

