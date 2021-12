Mikołajki w Orange Flex: użytkownicy sami wybrali prezent

Na użytkowników Orange Flex czeka specjalna okazja na Mikołajki. Tym razem do jej wyboru operator zaangażował klientów, którzy sami wskazali, co jest najlepszym prezentem. Cóż więc wybrali?

W tym roku użytkownicy Orange Flex mogli sami zdecydować o tym, jaka promocja mikołajkowa będzie na nich czekać w Sklepie Flex. W specjalnej ankiecie przeprowadzonej na Instagramie (@orange_flex) wybrali swoją promocję z okazji 6 grudnia.

W Sklepie Flex na użytkowników czeka telewizor Samsung TV 43” UE43AU7192 z rabatem 400 zł. Kod na urządzenie można odnaleźć w Klubie Flex. Żeby go zrealizować, należy go wpisać zaraz po dodaniu produktu do koszyka. Warto się spieszyć, ponieważ liczba telewizorów jest limitowana, a promocja trwa do 10 grudnia.

Telewizor Samsung TV 43” UE43AU7192 to model LED o rozdzielczości Ultra HD 4K z obsługą HDR10+. Za przetwarzanie obrazu odpowiada procesor Crystal 4K, a także autorskie rozwiązania Samsunga, takie jak Upłynniacz Ruchu. Nie zabrakło wsparcia dla nowego kodowania telewizji DVB-T2/HEVC/H.265 oraz dźwięku Dolby Digital Plus. Posiadacze soundbarów zyskają dodatkowe możliwości dźwiękowe dzięki funkcji Q-Symphony, która synchronizuje zewnętrzny zestaw głośników z głośnikiem telewizora. Telewizor zapewnia też pełne wsparcie rozwiązania Samsung DeX., dzięki któremu może być używany jako duży ekran komputerowy dla smartfonu. Wszystkim zarządza system Tizen TV. Standardowa cena tego modelu wynosi około 1700 zł.

W Sklepie Flex można też kupić w ofercie świątecznej (ważnej do 31 grudnia) inne urządzenia. Do wyboru są rabaty 300 zł lub 100 zł, a do zakupu dodawany jest kod na 300 GB ważnych przez 90 dni. Do wyboru są na przykład smartfon Galaxy A52s 5G czy zegarek Galaxy Watch4.

Więcej szczegółów w aplikacji oraz na https://flex.orange.pl/sklep.

Operator zachęca, by śledzić profil Orange Flex na Instagramie, co pozwala być na czasie z promocjami i akcjami specjalnymi sieci Flexa. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku trafią się tam jakieś okazje.

Źródło zdjęć: Orange, Samsung

Źródło tekstu: Blog Orange