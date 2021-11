Orange daje 150 GB z okazji 150 tys. użytkowników oferty Flex

Orange pochwalił się, że liczba użytkowników oferty Orange Flex osiągnęła 150 tys. Z tej okazji operator przygotował akcję, dzięki której można otrzymać 150 GB internetu.

Liczba klientów korzystających z Orange Flex po 2,5 roku od startu oferty osiągnęła pułap 150 tys. Z tej okazji pomarańczowy operator proponuje wspólną zabawę, która stwarza szansę na zdobycie aż 150 GB. Od 4 do 5 listopada trwa akcja, polegająca na szukaniu ukrytych kodów na dodatkowe gigabajty.

Bonusowe 150 GB trzeba jednak odnaleźć samodzielnie, zaglądając w różne miejsca. Jak podpowiada operator, można znaleźć trzy kody dające w sumie 150 GB ważnych 60 dni.

Aby skorzystać z kodów, należy wpisać je w zakładce „Kody promocyjne” w swoim profilu w aplikacji Orange Flex i aktywować je do 5 listopada do końca dnia.

No ale gdzie szukać tych kodów Orange Flex?

Jakie są te „różne miejsca”, w których operator ukrył kody? Oczywiście mogą się one pojawić się w aplikacji, ale nie tylko. Należy ich także szukać na Instagramie (@orange_flex) oraz na Blogu Flex.

Orange zaleca też aktualizację aplikacji do najnowszej wersji przed przystąpieniem do zabawy.

Zniżka w Sklepie Flex

To jednak nie koniec okazji dla użytkowników Orange Flex. Dodatkowe niespodzianki czekają na użytkowników w Sklepie Flex. Można upolować promocję na słuchawki: minus 150 zł na słuchawki Samsung Galaxy Buds2, do tego dodatkowo cashback 150 zł oraz dostęp do TIDAL Premium na 6 miesięcy. Ta promocja trwa jednak tylko dzisiaj, do końca 4 listopada 2021.

Źródło zdjęć: Orange Polska

Źródło tekstu: Orange Polska