Orange Flex: zamieniaj niewykorzystane gigabajty na bioróżnorodny las

Od 1 października 2021 roku użytkownicy Orange Flex mogą w dowolnym momencie przekazać niewykorzystane gigabajty i zamienić je na bioróżnorodny las. Tym razem jest to stała akcja, realizowana przez Orange Polska wspólnie z Fundacją Las Na Zawsze.

Pierwsza odsłona akcji EKO GB zakończyła się wiosną tego roku. Dzięki zebranym przez użytkowników aplikacji 300000 GB, Orange Flex wraz z Fundacją Las Na Zawsze posadził 10000 m2 lasu w Męcikale na Kaszubach. W odpowiedzi na ogromne zaangażowanie użytkowników, Orange Flex postanowił wprowadzić taką możliwość na stałe. Wystarczy mieć aktywny numer, żeby w dowolnej chwili przekazać swoje wolne GB i tym samym zamienić je na bioróżnorodny las. Im więcej EKO GB przekażesz, tym wyższy poziom osiągniesz, a w aplikacji czekają na użytkowników specjalne odznaki.

Zobacz: Orange: w tej ofercie tygodnia zaoszczędzisz nawet 840 zł

Zobacz: Orange w środę daje 2 miesiące usługi za darmo lub 5 GB

Jak przekazać gigabajty?

Przelicznik jest prosty: każde przekazane 30 GB to metr kwadratowy bioróżnorodnego lasu. Można przekazać dowolną ich liczbę, zaczynając od 1 GB. Orange zbiera teraz gigabajty potrzebne do nasadzeń na wiosnę 2022 roku. Im więcej użytkowników włączy się do akcji, tym więcej lasu powstanie. Można przekazać nie tylko niewykorzystane GB w ramach swojego Planu komórkowego, ale także dokupione.

Nawet mały gest ma znaczenie

Warto wiedzieć, że już hektar młodego lasu jest w stanie pochłonąć nawet 7 ton CO 2 w ciągu roku. W akcji Orange stawia się na rdzenne liściaste gatunki – dęby, lipy, graby, brzozy oraz krzewy. Taki bioróżnorodny las jest bardziej odporny na suszę czy wichury.

TAK dla neutralności klimatycznej

Orange Flex jest pierwszą w Polsce usługą telekomunikacyjną, która jest neutralna klimatycznie. Jak udało się to osiągnąć? Najpierw pomarańczowy operator policzył, że korzystanie z usług we Flexie przez jednego użytkownika wiąże się z emisją 3,273 kg CO 2 miesięcznie. Zbadano to zgodnie z zasadami GHG Protocol, uznanego międzynarodowego standardu. Następnie, Orange wdrożył rozwiązania redukujące emisje. W Orange Flex ponad 90% miesięcznego śladu węglowego związane jest z zużyciem energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia usług. Od czerwca 2021 roku całość tej energii pochodzi z odnawialnych źródeł. To możliwe dzięki dwóm farmom wiatrowym, które pracują dla Orange w Wielkopolsce.

Ostatni krok to kompensacja pozostałego śladu węglowego. Neutralizacja emisji, których nie udało się uniknąć, jest możliwa dzięki zakupowi kredytów węglowych związanych ze wsparciem projektu środowiskowego certyfikowanego przez Gold Standard. Orange Flex wspiera projekt przekształcający zdegradowane obszary porośnięte przez sawanny w bioróżnorodne lasy zapewniające regenerację ekosystemu w Kolumbii.

Więcej o inicjatywach ograniczających wpływ Orange Flex na środowisko przeczytasz na stronie flex.orange.pl/eko.

Zobacz: Plus ma 25 lat! Przez ćwierć wieku świat zmienił się na plus

Zobacz: Plus kończy 25 lat i rozdaje giga prezenty

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: e