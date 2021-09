Orange: w tej ofercie tygodnia zaoszczędzisz nawet 840 zł

Orange ruszył z kolejną ofertą tygodnia, czyli specjalną okazją, gdy wybrane urządzenia sprzedawane są z korzystną zniżką. Tym razem operator proponuje smartfon Oppo Reno6 5G oraz laptop Huawei Matebook X Pro 2021 16/512 GB.

Oppo Reno6 5G

W przypadku Oppo Reno6 5G kupionego w ciągu tygodnia od dziś wraz z Planami 60 i 80 oraz pakietami Orange Love Standard, Extra i Premium obniżka wyniesie ponad 500 zł. Wybierając na przykład abonament za 80 zł, klient będzie płacił 73 zł (zamiast 90 zł) w 24 ratach, czyli łącznie 1752 zł, darmowa będzie też opłata na start (normalnie 99 zł).

Oppo Reno6 5G to „ambitny średniak z aspiracjami”, jak go określił Arek w swojej recenzji. Telefon z ekranem AMOLED 6,43 cala napędzany jest przez układ MediaTek Dimensity 900 ze wsparciem 8 GB RAM. Główny aparat ma 64 Mpix, a bateria z szybkim ładowaniem 65 W pojemność 4300 mAh. Rynkowa cena tego modelu to 2299 zł.

Zobacz: Orange w środę daje 2 miesiące usługi za darmo lub 5 GB

Huawei Matebook X Pro 2021

Ciekawie przedstawia się też druga oferta. W okresie obowiązywania promocji, czyli od 30 września do 6 października klienci podpisujący umowy z Orange na Plany 60 i 80 oraz pakiety Orange Love Standard, Extra i Premium zapłacą za Huawei Matebook X Pro 2021 16/512 GB aż 840 zł mniej. Tu operator proponuje na przykład w abonamencie za 80 zł cenę 258 zł (zamiast 293 zł) w 24 ratach, do tego dochodzi opłata na start 99 zł. Wliczając tę kwotę, standardowa cena tego modelu wynosi 7131 zł, a w ofercie tygodnia cena spada do 6291 zł. Z tę ceny otrzymamy topowy model Huawei z ekranem 13,9 LTPS (3000 x 2000), procesorem Intel Core i7-1165G7, 16 GB RAM i dyskiem 512 GB.

Wskazana kwota obniżek dotyczy całego czasu trwania umowy i wynika z przemnożenia kwoty, o którą obniżono miesięczną ratę przez czas trwania umowy ratalnej oraz obniżenia opłaty na start w wybranych ofertach. Promocja dostępna jest do 6 października 2021 r. lub do wyczerpania zapasów urządzeń w obniżonych cenach.

Zobacz: Huawei MateBook X Pro – szczyt mobilności i prawie zero ramek

Zobacz: Oppo Reno6 5G i Reno6 Pro 5G debiutują w Polsce. Jakie ceny?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange Polska

Źródło tekstu: Orange Polska