Orange w środę daje 2 miesiące usługi za darmo lub 5 GB

W kolejnej edycji cotygodniowej akcji „Środy z Mój Orange” pomarańczowy operator proponuje dwa miesiące darmowej usługi, którą być może docenią rodzice. Dla innych klientów, którzy nie mogą z niej skorzystać, pozostaje pakiet internetu 5 GB.

Od dziś do 5 października w aplikacji Mój Orange można aktywować dwa darmowe miesiące usługi „Chroń Dzieci w Sieci”. Po wykorzystaniu bezpłatnego okresu usługa będzie wiązała się z kosztem 9,99 zł miesięcznie – można ją w każdej chwili wyłączyć. Warto zresztą o tym pamiętać, jeżeli się przez przypadek kliknęło baner zachęcający do promocji w aplikacji Mój Orange – łatwo niechcący aktywować usługę, odkrywając nową, kuszącą „paczkę z prezentem”.

Użytkownicy, którzy się jednak na to zdecydują, powinno wejść za zakładki „Dla Ciebie” i tam potwierdzić odbiór nowego prezentu. Niektórzy klienci pomarańczowej sieci zobaczą tam tylko paczkę 5 GB na internet – to tradycyjna nagroda alternatywna, dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą wykorzystać głównego przedmiotu promocji.

Chroń Dzieci w Sieci – co to za usługa?

„Chroń Dzieci w Sieci” to usługa i aplikacja ochrony rodzicielskiej, która pozwala monitorować to, gdzie, kiedy i jak dzieci korzystają z zasobów internetu. W aplikacji można ustawić godziny dostępu do sieci przez pociechę oraz określić czas korzystania z tabletu lub smartfonu.

Po odpowiedniej konfiguracji usługi przez rodziców dziecko będzie mogło używać tylko wybranych, zaakceptowanych aplikacji. Z kolei dzięki Safe Search dziecko nie otrzyma w wynikach wyszukiwania Google, Bing i Yahoo nieodpowiednich stron, obrazów i filmów. Ochrona działa niezależnie od sposobu dostarczania Internetu na urządzenie pociechy. Dziecko będzie bezpieczne w sieci komórkowej oraz w prywatnych i publicznych sieciach Wi-Fi. W panelu rodzica znajdą się ponadto informacje dotyczące korzystania przez dziecko z urządzenia i tego, jakie strony odwiedzało.

