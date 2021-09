Oppo Reno6 5G i Reno6 Pro 5G debiutują w Polsce. Jakie ceny?

W kilka miesięcy po chińskiej premierze na polski rynek wkraczają dwa nowe flagowce Oppo – Reno6 5G i Reno6 Pro 5G. Producent zachwala ponadprzeciętne funkcje wideo i fotograficzne swoich telefonów oraz zachęca do kupna w przedsprzedaży atrakcyjnymi dodatkami.

Obydwa smartfony wyposażone zostały w nowe, interesujące tryby wideo, w tym ulepszoną wersję funkcji AI Highlight Wideo oraz w całkowitą nowość – funkcję Bokeh Flare Portrait Video, zapewniającą kinowej jakości efekt rozmycia tła.

Zobacz: Oppo prezentuje trzy nowe smartfony z serii Reno6

Oppo Reno6 5G

Podstawowy przedstawiciel serii Oppo Reno 6 5G wyposażony został w ekran AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+ 1080 x 2400. Odświeżaniu obrazu sięga 90 Hz, a dotyku 180 Hz, wyświetlacz przystosowany jest też do treści HDR. Ochronę zapewnia szkło Gorilla Glass 5. W ekran wkomponowany został czytnik linii papilarnych.

Z tyłu obudowy znajduje się potrójny układ aparatów: główny ma 64 Mpix (f/1,7) z czujnikiem temperatury barw, towarzyszy mu szerokokątny 8 Mpix (120°, f/2,2) oraz makro 2 Mpix f/2,4. Przedni aparat ma 32 Mpix (f/2,4)

Moc do pracy Reno6 dostarcza układ MediaTek Dimensity 900 (6 nm, taktowanie do 2,4 GHz, GPU Mali G68) wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane użytkownik otrzyma 128 GB. Wbudowany modem zapewnia łączność 5G o szybkości pobierania do 3,57 Gbps, w LTE osiągnie 1,2 Gbps. Smartfon obsługuje również Wi-Fi 6 ax, Bluetooth 5.2 i NFC.

Akumulator po pojemności 4300 mAh będzie można szybko ładować dzięki SuperVOOC 2.0 65 W. Wszystkim zarządza Android 11 z interfejsem ColorOS 11.3.

Oppo Reno6 Pro 5G

Zaokrąglony na krawędziach obudowy wyświetlacz AMOLED 3D w modelu Reno6 Pro ma przekątną 6,55 cala i rozdzielczość Full HD+ (1080 x 2400). Zapewnia odświeżanie 90 Hz, czułość dotyku 180 Hz i ma certyfikat HDR 10+. Tu również zastosowano szkło Gorilla Glass 5 oraz czytnik papilarny w ekranie.

Pod obudową pracuje układ Snapdragon 870 o taktowaniu do 3,2 GHz z grafiką Adreno 650. Użytkownik otrzyma bogatą konfigurację pamięciową – 12 GB RAM-u oraz 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Pamięć operacyjną można ponadto rozbudować dzięki technologii RAM+ o 3-7 GB. Reno6 Pro 5G został wyposażony w dużą komorę chłodzącą o powierzchni 31,68 cm2 i zaledwie 0,4 mm grubości. Także i w tym modelu nie mogło zabraknąć 5G z pobieraniem do 3,57 Gbps oraz szybkiego LTE 1,2 Gbps, jest też Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC. Smartfon ma wbudowany dwuosiowy silnik wibracyjny (X-axis Linear Motor), który obsługuje zróżnicowane rodzaje wibracji.

Bardzo obiecująco przedstawia się sekcja foto. Reno6 Pro 5G został wyposażony w poczwórny aparat. Główny ma rozdzielczość 50 Mpix i wykorzystuje znaną z modelu Find X3 Pro matrycę Sony IMX766. Sensor o rozmiarze 1/1,56" wspiera rozwiązania technologie DOL-HDR i All-Pixel Omni Focus, które mają zapewniać lepsze możliwości tworzenia wysokiej jakości obrazów i nagrywania wideo. Aparat ma też czujnik temperatury barw, który dokładniej odwzorowuje kolory. Główny aparat uzupełniany jest przez szerokokątny 16 MPix (123°, f/2,2), aparat 13 Mpix z teleobiektywem (5x zoom hybrydowy, f/2,4) oraz makro 2 MPix (f/2,4).

Baterię 4500 mAh można szybko naładować z mocą 65 W dzięki SuperVOOC 2.0. System operacyjny to również Android 11 z ColorOS 11.3.

Seria Oppo Reno6 – możliwości aparatów

Producent szczyci się, że smartfony z serii Oppo Reno6 wyróżniają się szczególnymi funkcjami fotograficznymi i filmowymi. W obydwu debiutujących u nas modelach znajdziemy te same rozwiązania.

Po pierwsze jest to Bokeh Flare Portrait Video z kinowej jakości efektem rozmycia tła i świateł. Funkcja zarządzana jest przez algorytmy AI i zbiór danych, na które składa się 10 milionów portretów. Przetwarza wideo w czasie rzeczywistym, a w efekcie pozwala to na nagrywanie filmów portretowych z jasnymi punktami bokeh w tle, przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego wyglądu głównego obiektu. Bokeh Flare Portrait Video jest dostępne zarówno w przednim, jak i tylnym aparacie.

Drugie rozwiązanie to AI Highlight Video. Jest to funkcja, która automatycznie wykrywa światło otoczenia i odpowiednio optymalizuje wideo. Ma pomagać w uchwyceniu bardziej nasyconych kolorów filmów portretowych, w dzień, ale także podczas nagrywania w nocy. W modelu Reno6 Pro 5G funkcja AI Highlight Video została ulepszona przez DOL-HDR, co poprawia 4-krotnie zakres dynamiki filmu.

Kolejna funkcja to blokada autofocusu, która ułatwia ustawianie ostrości wideo. Kamera może zidentyfikować główny obiekt i automatycznie śledzić go w sposób ciągły i stabilny. Nawet jeżeli obiekt na chwilę znajdzie się poza kadrem, kamera wciąż utrzymuje na nim ostrość.

Aparaty z serii Oppo Reno6 mają także funkcję Upiększanie AI, która podczas nagrywania wideo pozwala usuwać niepożądane przebarwienia skóry, jednocześnie zachowując jej naturalne cechy. Funkcja ta rozpoznaje 193 różnych punktów twarzy w trybie wideo.

Oppo Reno6 5G i Reno6 Pro 5G w Polsce. Jakie ceny?

Oppo Reno6 Pro 5G jest już dostępny za 3699 zł, a Oppo Reno6 5G – za 2499 zł.

Wraz z Oppo Reno6 Pro 5G w przedsprzedaży użytkownik otrzymuje bezprzewodowe słuchawki premium Enco X stworzone we współpracy z Dynaudio, a także pakiet ochrony ekranu, obowiązujący przez rok. Z kolei Oppo Reno6 5G oferowany w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami TWS Enco Free2 oraz z pakietem ochrony ekranu, obowiązującym przez rok.

Firma Oppo jako oficjalny partner drużyny piłkarskiej FC Barcelona postanowiła uczcić szósty rok współpracy i premierę szóstej odsłony serii Reno. Klienci, którzy zdecydują się na zakup dowolnego smartfonu Serii Reno6, tylko w dniu premiery mogą liczyć na oryginalną, personalizowaną koszulkę FC Barcelona. Więcej informacji o promocji i jej regulamin są dostępne bezpośrednio u sprzedawców i na stronie internetowej https://odbierzkoszulke.pl/rejestracja.

Smartfony znajdują się w ofertach sklepów internetowych, w sieciach sklepów z elektroniką, a także w ofertach operatorów. Dostępność telefonów zapowiedział już Plus.

Zobacz: Oppo prezentuje MagVOOC, magnetyczne rozwiązanie do ładowania

Zobacz: OPPO robi rewolucję! Takich matryc i zoomów jeszcze nie było

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo