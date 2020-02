Huawei MateBook X Pro – szczyt mobilności i prawie zero ramek

Huawei przesunął kolejną granicę. Zaprezentowany właśnie laptop MateBook X Pro zmniejszył ramki wokół ekranu o kolejne ułamki milimetra. Ekran zajmuje aż 91 proc. powierzchni nowego laptopa Huawei.

Odświeżony Huawei MateBook X Pro świetnie rozwija ideę przenośnego i eleganckiego laptopa. W 2018 roku Huawei zwrócił na siebie uwagę dzięki modelowi z ekranem FullView z imponująco cienkimi ramkami. Model z 2020 roku jeszcze je zmniejszył. Dotykowy ekran Ultra FullView zajmuje 91 proc. powierzchni pokrywy laptopa.

Co ciekawe, jest to panel LTPS 13,9 cala o proporcjach 3:2, lubianych przez pracujących w programach biurowych. Jego rozdzielczość to równe 3000 na 2000 pikseli (3K). Matryca w 100 procentach pokrywa przestrzeń barw sRGB, zadowoli więc nie tylko pracowników biurowych. Huawei zadbał też o ciekawe wykorzystanie dotyku – można między innymi robić zrzuty ekranu gestem.

Huawei MateBook Pro X ma 14,6 mm grubości i waży tylko 1,33 kg. Jego obudowa została wykrojona z jednego kawałka metalu. Niezmiernie cieszy mnie też kolorystyka – zawsze marzył mi się zielony laptop i w końcu się doczekałam.

Huawei MateBook X Pro 2020 – specyfikacja

Do wyboru będziemy mieli modele z dwoma procesorami Intela 10. generacji: Intel Core i7-10510U oraz i5-10210U. Za grafikę odpowiada Nvidia GeForce MX250 z 2 GB pamięci.

MateBook X Pro został wyposażony w autorski system chłodzenia Huawei, przełączający się między trybem aktywnym i pasywnym. Dzięki temu laptop ma być cichy. Dwa wentylatory Huawei Shark Fin Fan 2.0 z łopatkami przypominającymi płetwy rekina zostały powiększone w porównaniu do poprzedniej generacji, by zwiększyć przepływ powietrza.

Choć mały, MateBook X Pro ma się sprawdzać także jako maszyna do konsumpcji multimediów. Huawei zamontował tu aż cztery głośniki.

Zasilanie zapewni 65-watowa ładowarka USB-C i akumulator o pojemności 65 Wh. Naładowany do pełna powinien zapewnić cały dzień pracy. Ładowarka może posłużyć także do ładowania smartfonów z systemem SuperCharge.

MateBook X Pro będzie dostępny od kwietnia 2020 roku. Ceny jeszcze nie znamy, ale raczej nie będzie wygórowana.

