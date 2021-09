Plus kończy 25 lat i rozdaje giga prezenty

25 lat temu Plus rozpoczął swoją komercyjną działalność. Z okazji 25. urodzin operator sieci przygotował dla swoich klientów wiele atrykcyjnych prezentów, w postaci paczek gigabajtów, darmowej subskrypcji serwisu Tidal czy instalacji fotowoltaicznych dla osób z najdłuższym stażem. Będą też promocje na smartfony.

1 października 1996 roku Plus uruchomił swoją sieć komórkową. Od tego czasu minie w piątek ćwierć wieku. W tym okresie klienci Plusa wydzwonili ponad 340 miliardów minut, co oznacza, że łączny czas trwania połączeń wychodzących wyniósł ponad 646437 tys. lat. W ciągu tych 25 lat świat zmienił się diametralnie, a Plus nadal jest liderem technologii mobilnych. Jego najszybsza i największa sieć 5G obejmuje swoim zasięgiem ponad 15 mln mieszkańców naszego kraju, czyli ponad 40% populacji.

Urodzinowe prezenty od Plusa dla obecnych klientów

Z okazji 25. urodzin operator postanowił nagrodzić swoich użytkowników. Wszyscy klienci, niezależnie od stażu, otrzymają bezpłatny pakiet internetowy o wielkości 25 GB. Dla klientów oferty na kartę i Mix pakiet będzie aktywny przez 30 dni, a dla klientów oferty abonamentowej do końca następnego okresu rozliczeniowego. Aby z niego skorzystać wystarczy w okresie od 1 do 31 października tego roku wysłać SMS-a z hasłem 25LAT pod numer 80180.

Od 1996 roku z usług Plusa nieprzerwanie korzysta 3015 klientów. Otrzymają oni dodatkowo bezpłatny dostęp do muzycznego serwisu Tidal na okres 25 miesięcy. Taki sam prezent otrzymają użytkownicy sieci obchodzący urodziny 1 października.

Ponadto, dziesięciu najdłużej związanych z siecią klientów otrzymało prezenty specjalne: pakiety sprzętów – smartfony Samsung Galaxy, routery ZTE obsługujące technologię 5G oraz telewizory Samsung wraz z dekoderami Polsat Box i odpowiednimi abonamentami lub kompleksowe instalacje fotowoltaiczne marki ESOLEO o wartości 25 tys. zł.

Urodzinowe prezenty od Plusa dla nowychklientów

Plus ma również ciekawe propozycje dla nowych klientów. Z okazji 25. urodzin przygotowana została specjalna, trwająca od 1 do 31 października 2021 roku promocja w głosowej ofercie abonamentowej. Każdy nowy lub przedłużający umowę klient decydując się na ofertę tego typu, niezależnie od wysokości wybranego abonamentu, otrzyma ważny przez 3 okresy rozliczeniowe pakiet aż 250 GB. Aby go aktywować wystarczy wysłać wiadomość SMS o treści 250GB pod numer 80123.

Dodatkową atrakcją jest również 25-procentowa obniżka cen na 2 modele smartfonów z obsługą sieci 5G Plusa. W ramach trwającej od 1 do 17 października tego roku promocji smartfony Samsung Galaxy A22 5G oraz Xiaomi POCO M3 Pro 5G kosztować będą 749 zł.

Źródło zdjęć: Plus

Źródło tekstu: Plus