Plus ma 25 lat! Przez ćwierć wieku świat zmienił się na plus

25 lat temu, 1 października 1996 roku, rozpoczęła się komercyjna działalność sieci Plus. Na początku telefony komórkowe służyły nam tylko do dzwonienia oraz, nieco później, do przesyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS. Obecnie smartfon podłączony do szybkiego Internetu mobilnego jest naszym oknem na świat, bez którego ciężko nam się obyć.

Początek cyfrowej telefonii komórkowej w Polsce

Pierwsze telefony komórkowe pojawiły się w Polsce na początku lat 90-tych XX wieku. Były to duże i ciężkie urządzenia, pracujące z wykorzystaniem analogowego systemu NMT 450i. To wtedy po raz pierwszy mogliśmy mieć swój własny telefon zawsze przy sobie i zaczęliśmy się uwalniać od kabli.

Prawdziwy przełom wydarzył w 1996 roku, gdy w naszym kraju rozpoczęła się era cyfrowej telefonii komórkowej, a swoją ogromną rolę miał w tym operator sieci Plus. Firma ta 1 lutego 1996 roku otrzymała koncesję numer 1 na świadczenie usług telekomunikacyjnych z numerami rozpoczynającymi się od cyfr 601 oraz pozwolenie na budowę mobilnej sieci radiokomunikacyjnej w standardzie GSM w pasmie 900 MHz. Komercyjna działalność sieci Plus rozpoczęła się 1 października 1996 roku, czyli ćwierć wieku temu.

Na początku cyfrowe telefony komórkowe nie pozwalały na więcej niż ich wcześniejsze, analogowe odpowiedniki. Mogliśmy jedynie inicjować i odbierać połączenia telefoniczne. Kolejna rewolucja w sposobie komunikacji międzyludzkiej nastąpiła w 1997 roku, gdy Plus jako pierwszy w Polsce uruchomił możliwość wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS (ang. Short Message Service). Użytkownicy komórek pokochali SMS-y za ich prostotę oraz szybkość, a także względnie niską cenę.

Telefony komórkowe w tamtych czasach nie były tak powszechne, jak obecnie. Był to swego rodzaju rarytas, symbol prężnie działającego przedsiębiorcy. Plus jednak chciał, żeby komórka stała się powszechnym narzędziem dla każdego. W ten sposób w 1998 roku powstał Simplus. Pod tą marką zaczęła działać usługa tak zwanego telefonu na kartę, umożliwiająca dzwonienie i wysyłanie wiadomości po doładowaniu konta, bez comiesięcznego abonamentu. Telefonia komórkowa stała się tańsza i bardziej dostępna.

Końcówka ubiegłego wieku to także początek usługi roamingu, dzięki której klienci Plusa mogli rozmawiać za pomocą swoich telefonów komórkowych również poza granicami Polski. Wtedy również pojawiły się zaczątki Internetu mobilnego. W 1999 roku Plus wprowadził transmisję danych w technologii WAP, dzięki czemu mogliśmy korzystać na telefonach z uproszczonych stron internetowych.

Ciekawostki:

W latach 90-tych popularnymi modelami telefonów były: Motorola d160 i Sagem RC712, które w ofercie Simplus kosztowały średnio od 400 do 500 złotych netto.

Cena za połączenie zależała od pory jego wykonania: 2,95 zł w godz. 7:00-19:00 i 1,75 zł w godz. 19:00 -7:00 oraz w dni wolne. Obowiązująca taryfikacją było zaliczanie kwoty za każdą rozpoczęta minutę.

