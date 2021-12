Plus: co drugi Polak w zasięgu 5G. Pękła bariera prędkości 1 Gb/s

Plus nie zwalnia tempa w rozbudowie sieci 5G. Operator poinformował właśnie, że w jej zasięgu znajduje się już ponad 19 milionów Polaków, czyli więcej niż połowa mieszkańców naszego kraju.

W grudniu liczba stacji 5G Plusa wzrosła do 3 tysięcy, co zapewniło dostępność 5G w 800 miejscowościach. Dzięki temu w zasięgu dostarczanej przez Plusa najnowszej technologii znalazło się już ponad 19 milionów osób, czyli więcej niż połowa mieszkańców Polski.

Zasięg 5G w Plusie poszerzany jest w rejonach, w których sieć najnowszej generacji była dostępna już wcześniej, jak również pojawił się w zupełnie nowych lokalizacjach. Jak podkreśla operator, nowe nadajniki uruchomiane są nie tylko w większych, ale również i w mniejszych miejscowościach.

Sieć 5G Plusa działa w paśmie 2600 MHz TDD, wydzielonym tylko na potrzeby tej technologii. Rozwiązanie to sprawia, że Plus oferuje najszybsze 5G w Polsce o maksymalnej, teoretycznej prędkości pobierania do 600 Mb/s.

Plus pochwalił się także wyjątkowym osiągnięciem – dzięki agregacji 5G z LTE w Piotrkowie Trybunalskim przebił barierę prędkości 1 Gb/s w warunkach komercyjnych. To nietypowy wyczyn jak na polskie warunki.

W portfolio Plusa znajduje się około 60 urządzeń z dostępem do 5G. Oferta obejmuje smartfony i routery w cenie już od 1000 zł.

Aktualna lista miejscowości, w których znajdują się nadajniki 5G Plusa

63 nowe miejscowości oznaczone są pogrubioną czcionką:

województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Boguszów Gorce, Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, Jeżów Sudecki, Biskupice Podgórne, Bolesławiec, Chocianów, Dobroszyce, Głogów, Jawor, Lubiąż, Lubin, Ludwikowice Kłodzkie, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Piława Górna, Prochowice, Prusice, Świdnica, Trzebnica, Twardogóra, Ząbkowice Śląskie, Jelcz-Laskowice, Strzelin, Kłodzko, Wołów, Strzegom, Świebodzice, Polkowice, Szklarska Poręba, Bardo, Milicz, Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda, Kamienna Góra, Pęgów, Smolec, Świerzawa, Międzybórz, Oleśnica, Żerniki Wrocławskie, Dzierżoniów, Syców, Pszenno, Mirków, Głuszyca, Jaroszów, Międzylesie , Mirsk, Świeradów-Zdrój, Zgorzelec,

, Mirsk, Świeradów-Zdrój, Zgorzelec, województwo kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Białe Błota, Żołędowo, Grębocin, Barcin, Brzoza, Chełmża, Głogowo, Górsk, Grudziądz, Lipno, Lubicz Dolny, Kcynia, Malankowo, Nowa Wieś Wielka, Piotrków Kujawski, Piechcin, Przysiek, Pruszcz, Świecie, Tuchola, Zamość, Wąbrzeźno, Żnin, Ciechocinek, Koronowo, Świerkocin, Pakość, Czarnotul, Sadki, Mrocza, Nowe, Papowo Toruńskie, Gostycyn, Łabiszyn, Aleksandrów Kujawski, Łysomice, Inowrocław, Świecie nad Wisłą, Golub-Dobrzyń, Dębianki, Chełmno, Książki, Rypin, Więcbork, Złotniki Kujawskie,

województwo lubelskie: Biała Podlaska, Lublin, Zamość, Dominów, Elizówka, Annopol, Bychawa, Drzewce, Jakubowice Konińskie, Końskowola, Kurów, Opole Lubelskie, Parczew, Puławy, Stary Sławacinek, Trojaszkowice, Żabce, Radzyń Podlaski, Bodaczów, Ryki, Milejów, Motycz, Łuków, Dęblin, Krasnystaw, Niemce, Poniatowa, Kraśnik, Puławy, Karczmiska Pierwsze, Marynin, Świdnik, Bełżyce, Kazimierzówka, Krężnica Okrągła, Ostrów Lubelski , Tarnogród, Terespol,

, Tarnogród, Terespol, województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Janczewo, Kargowa, Nowa Sól, Otyń, Pszczew, Świdnica, Żagań, Żary, Słubice, Stare Kurowo, Małomice, Kłodawa, Międzyrzecz, Iłowa, Sulęcin, Skwierzyna, Szprotawa, Czerwieńsk Odrzański, Jasień Żarski, Babimost, Cybinka, Kostrzyn Nad Odrą, Przytoczna, Słubice,

województwo łódzkie: Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Konstantynów Łódzki, Sieradz, Rawa Mazowiecka, Ksawerów, Andrespol, Łęczyca, Opoczno, Ozorków, Pabianice, Pajęczno, Stryków, Wieluń, Wolbórz, Zgierz, Piątek, Koluszki, Tomaszów Mazowiecki, Smardzewice k/Opoczna, Kutno, Tuszyn, Aleksandrów Łódzki, Głowno k/Łowicza, Łask, Zduńska Wola, Łowicz, Działoszyn, Poddębice, Ruda gm. Wieluń, Brzeziny, Dobrzelów, Wieruszów ,

, województwo małopolskie: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Szczyglice, Biecz, Chełmek, Chocznia, Gorlice, Jadowniki, Jasień, Libiąż, Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Rzezawa, Tenczyn, Trzemeśnia, Zabierzów, Stróżka, Łętownia, Niepołomice, Brzesko, Myślenice, Bochnia, Oświęcim, Wola Rzędzińska, Krynica-Zdrój, Bukowno, Proszowice, Kalwaria Zebrzydowska, Rabka, Lisia Góra, Światniki Górne, Zakopane, Zielonki, Zembrzyce, Bachowice, Miechów, Balice, Bolesław, Chrzanów, Grojec, Klecza Dolna, Krzeszowice, Krzykawa,

województwo mazowieckie: Warszawa, Radom, Pruszków, Legionowo, Piaseczno, Otwock, Wołomin, Ząbki, Grodzisk Mazowiecki, Marki, Piastów, Kobyłka, Józefów, Sulejówek, Zielonka, Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Milanówek, Brwinów, Ożarów Mazowiecki, Karczew, Halinów, Wieliszew, Jabłonna, Zalesie Górne, Kanie, Rembelszczyzna, Komornica, Janki, Izabelin, Sękocin, Wolica, Kazuń, Urzut, Rzakta, Dawidy Bankowe, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów, Białobrzegi, Chrzanów Duży, Czosnów, Janówek Pierwszy, Józefów k/Otwocka, Kolonia Lesznowola, Laski, Michałowice k/Raszyna, Mysiadło, Nadarzyn, Nowe Iganie, Otrębusy, Płock, Radzymin, Raszyn, Rajszew, Podkowa Leśna, Rasztów, Emów, Blizne Jasińskiego (Stare Babice), Feliksów, Mościska, Wola Ducka, Zamienie, Błonie, Bramki, Celestynów, Długa Kościelna, Emilianów, Góra Kalwaria, Grójec, Grzędy, Janczewice, Kajetany, Lipsko, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Mszczonów, Nowe Miasto nad Pilicą, Nowy Dwór Mazowiecki, Ołtarzew, Ostrów Mazowiecka, Pionki, Serock, Sękocin Stary, Siczki, Sochaczew, Stare Załubice, Szydłowiec, Węgrów, Żabieniec, Żelechów, Żyrardów, Strzegowo, Łochów, Borowa Góra, Duczki, Kołbiel, Kozienice, Tarczyn, Miądz (Otwock), Konstancin, Warka, Kuligów, Wyszków, Wólka Kosowska, Siennica, Nasielsk, Staroźreby, Wyszogród, Łyse, Łosice, Gostynin, Sierpc, Płońsk, Przasnysz, Karczew, Zakroczym, Gołków, Złotokłos, Drobin, Kadzidło, Stanisławów, Ślężany,

województwo opolskie: Opole, Brzezie, Kędzierzyn-Koźle, Ozimek, Kluczbork, Baborów, Głogówek, Zawadzkie, Korfantów, Leśnica, Kolonowskie, Krapkowice, Niemodlin, Otmuchów ,

, województwo podlaskie: Białystok, Łomża, Suwałki, Augustów, Białostoczek, Bielsk Podlaski, Dobrzyniewo Duże, Grajewo, Nowe Miasto, Piątnica Poduchowna, Wasilków, Zambrów, Siemiatycze, Drohiczyn, Hryniewicze, Juchnowiec Górny, Sejny, Szepietowo, Suchowola, Łapy, Supraśl, Grabówka, Hajnówka, Dąbrowa Białostocka, Mońki, Kleosin, Wysokie Mazowieckie, Lipsk,

województwo podkarpackie: Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno, Błażowa Górna, Brzozów, Jarosław, Jasło, Jedlicze, Lipa, Mielec, Rymanów, Sanok, Stalowa Wola, Zaklików, Dębica, Żołynia, Tyczyn, Osobnica, Dukla, Przeworsk, Iwonicz, Kamień, Ropczyce, Błażowa, Iwonicz-Zdrój, Nowy Żmigród,

województwo pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Kowale, Rowy, Przechlewo, Łubiana, Lębork, Lipusz, Bielkówko, Chojnice, Chwaszczyno, Czarne, Dębnica Kaszubska, Dzierżążno, Gowino, Kobylnica, Kościerzyna, Kwidzyn, Luzino, Łapalice, Łeba, Malbork, Miszewo, Rotmanka, Tczew, Władysławowo, Rytel, Jastrzębia Góra, Kosakowo, Starogard Gdański, Wejherowo, Rumia, Człuchów, Reda, Bolszewo, Żelistrzewo, Debrzno, Miastko, Gościcino, Przodkowo, Skarszewy, Udorpie,

województwo śląskie: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, Gliwice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Ruda Śląska, Bytom, Piekary Śląskie, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Lędziny, Mikołów, Będzin, Wola Kiedrzyńska, Czeladź, Ciasna, Czerwionka-Leszczyny, Grodziec, Jasienica, Kozy, Racibórz, Rybnik, Szczekociny, Szopienice, Świerklany, Tarnowskie Góry, Tucznawa, Ustroń, Węgierska Górka, Wisła, Woźniki, Załęże, Żywiec, Grodków, Skoczów, Blachownia, Rudniki Częstochowskie, Jaworzno, Miasteczko Śląskie, Łazy, Zawiercie, Żory, Krzepice, Wodzisław Śląski, Imielin, Żarki, Pszczyna, Koziegłowy, Bieruń, Gierałtowice, Rydułtowy, Rudzica, Ożarowice, Pszów, Bystra Śląska, Porąbka, Toszek, Koniecpol, Orzesze, Poraj, Piece, Goleszów, Ogrodzieniec, Chybie, Czechowice-Dziedzice, Ornontowice, Jejkowice, Pilchowice, Kłobuck, Koszęcin, Nowa Wieś, Okradzionów, Rogoźnik, Sławków, Strzebiń, Wyry, Zbrosławice, Żernica,

województwo świętokrzyskie: Kielce, Bodzentyn, Dwikozy, Kazimierza Wielka, Klimontów, Ostrowiec Świętokrzyski, Piekoszów, Pińczów, Sandomierz, Sędziszów, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów, Włostów, Zagnańsk, Busko-Zdrój, Górno-Parcele, Chmielnik, Ostrowiec Świętokrzyski, Jędrzejów, Zagrody, Cedzyna, Końskie, Włoszczowa,

województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg, Działdowo, Ełk, Kętrzyn, Biskupiec, Braniewo, Giżycko, Mikołajki, Mrągowo, Olecko, Olsztynek, Orzysz, Ostróda, Prostki, Reszel, Samborowo, Szczytno, Pieniężno, Iłowo, Kowale Oleckie, Morąg, Ruciane-Nida, Rybno, Nidzica, Dobre Miasto, Pisz, Miłakowo, Węgorzewo, Bisztynek, Tolkmicko, Zalewo, Iława, Biskupiec k/Iławy, Frombork,

województwo wielkopolskie: Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Konin Stare Miasto, Baranowo, Brzeźno, Leszno, Dąbcze, Skórzewo, Babiak, Bogucin, Dąbie nad Nerem, Dobrzyca, Gołańcz, Luboń, Nowy Tomyśl, Obrzycko, Ostrów Wielkopolski, Przemęt, Rumianek, Rydzyna, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Wielichowo, Wronki, Zbąszyń, Rakoniewice, Stawiszyn, Bralin, Koło, Raszków, Pecna, Kórnik, Buk, Kicin, Rawicz, Tuliszków, Władysławów, Chocicza Wielka, Suchy Las, Kościan, Sulmierzyce k/Odolanowa, Ślesin k/Konina, Nekla, Krzyż Wielkopolski, Oborniki, Wysoka, Odolanów, Baby, Ostrzeszów, Kostrzyn Wielkopolski, Kazimierz Biskupi, Bolechowo, Kobylnica k/Poznania, Ujście, Koziegłowy k/Poznania, Grabów Nad Prosną, Czerniejewo, Zaniemyśl, Dopiewo, Pogorzela, Gądki, Przeźmierowo, Duszniki Wielkopolskie, Kłecko, Ostroróg, Biedrusko, Czarnków, Czerwonak, Jelonek, Połajewo, Ryczywół, Skalmierzyce, Wągrowiec, Wilczyn, Września,

województwo zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Przecław, Jamno, Biesiekierz, Goleniów, Kołobrzeg, Komorówko, Lipiany, Mirosławiec, Pyrzyce, Stargard, Trzebiatów, Wolin, Białogard, Chociwle, Drawsko Pomorskie, Dziwnów, Golczewo, Ińsko, Kalisz Pomorski, Mielno, Morzyczyn, Pełczyce, Pobierowo, Przybiernów, Sławno, Świdwin, Wałcz, Police, Szczecinek, Świnoujście, Gościno, Darłowo, Polanów, Człopa, Choszczno, Połczyn-Zdrój, Borne Sulinowo.

Aktualny zasięg 5G w Plusie można sprawdzić na: www.plus.pl/mapa-zasiegu.

