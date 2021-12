Plus przegrał w sądzie i musi zapłacić ponad 50 mln zł kary

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał w mocy karę w wysokości ponad 50 mln zł, którą Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Polkomtel, operatora sieci Plus. Chodzi o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Z końcem 2019 roku UOKiK nałożył na spółkę Polkomtel, operatora sieci Plus, karę w wysokości 50 634 687 zł. Urząd przyjrzał się wtedy ofertom: Bezpieczny Internet, Nielimitowany Internet oraz Pakiet non stop i ustalił, że konsumenci nie mogli z nich w pełni korzystać, ponieważ Polkomtel od 2013 roku pobierał dodatkowe opłaty za słuchanie radia on-line oraz oglądanie filmów i innych treści w Internecie. Opłata wynosiła 40 groszy za minutę transmisji. Według UOKiK, abonenci powinni mieć dostęp do wszystkich portali w ramach posiadanego pakietu, co wynikało z zasady otwartego Internetu - każdy konsument powinien móc korzystać ze wszystkich jego zasobów na równych i niedyskryminacyjnych warunkach.

Jak można było się spodziewać, Polkomtel odwołał się od decyzji Prezesa UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ten jednak utrzymał w mocy nałożoną karę, o czym urząd poinformował właśnie na swoim profilu na Twitterze.

SOKiK utrzymał decyzję Prezesa #UOKiK w sprawie spółki #Polkomtel i nałożone kary w łącznej wysokości ponad 50 mln zł za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. — UOKiK (@UOKiKgovPL) December 21, 2021

Teraz kolej na ruch operatora, który może zapłacić karę lub odwołać się do sądu wyższej instancji.

