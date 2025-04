T-Mobile powiększył zasięg 5G. Sieć przyspieszyła, są nowe miasta

T-Mobile pochwalił się ostatnimi dokonaniami w rozbudowie sieci 5G Bardziej. Podobnie jak w pierwszej połowie kwietnia, także w ostatnich dwóch tygodniach magentowy operator uruchamiał 5G Bardziej w nowych lokalizacjach.

W dniach od 16 do 23 kwietnia T-Mobile włączył 5G w paśmie C na 21 nowych stacjach bazowych, poprawiając tym samym zasięg w Białogardzie, Będzinie, Krakowie, Nysie, Olsztynie i Świebodzinie. Do 5G Bardziej dołączyły także nowe miejscowości: Kęty, Olesno i Ruciane-Nida.

Nie gorzej wypadł ostatni tydzień prac nad rozwojem 5G Bardziej i tak po 23 i do 30 kwietnia T-Mobile dokonał rozbudowy 22 stacji bazowych, na których teraz też pracuje nowy standard. Tym razem lepszy zasięg sieci powinni dostrzec mieszkańcy Krakowa, Legnicy, Mielca, Niepołomic, Opola, Rzeszowa i Włocławka. Ostatni tydzień kwietnia przyniósł też nowe miasta z dostępem do 5G Bardziej, a szybki internet dotarł do Łącka i Pszowa.

W sumie więc dw drugiej połowie kwietnia T-Mobile włączył 5G w paśmie C na 43 stacjach, a przez cały miesiąc przybyło ich około 100. Podobną dynamikę operator utrzymywał w marcu. Obecnie w T-Mobile jest już 3721 stacji bazowych z dostępem do 5G Bardziej.