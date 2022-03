Plus na kartę: 500 minut na połączenia w Polsce i do Ukrainy za darmo

Plus przygotował nową promocję dla obywateli Ukrainy w związku z wojną trwającą w ich ojczyźnie. Mogą oni otrzymać pakiet 500 minut, które można zużyć na połączenia do Polski lub na numery trzech ukraińskich sieci.

Promocja „500 minut w Polsce i do Ukrainy" jest przeznaczona dla użytkowników Plusa na kartę i Plusha na kartę, którzy zarejestrowali swoje karty SIM na ukraiński dokument. Jak wynika z regulaminu, można z niej korzystać od 16 marca 2022 roku do odwołania.

Jak otrzymać darmowe minuty?

Pakiet 500 minut, które można wykorzystać zarówno na połączenia w Polsce, jak i do ukraińskich sieci Kyivstar, Lifecell i Vodafone, jest włączany automatycznie po wykonaniu tzw. first call (połączenie telefoniczne, SMS, MMS lub połączenie z Internetem) w ciągu maksymalnie 24 godzin. Pakiet jest darmowy i ważny przez 30 dni od momentu włączenia go na koncie klienta.

Darmowe minuty nie dotyczą połączeń o podwyższonej opłacie, numerów specjalnych, międzynarodowych numerów konferencyjnych, przekierowań połączeń i

infolinii. Użytkownik może skorzystać z promocji tylko raz na jednym numerze telefonu (MSISDN).

