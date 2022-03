Plus sprzedaje telefony za 1 zł bez umowy. Tak pomaga uchodźcom

Obywatele Ukrainy przebywający na terenie Polski mogą kupić w Plusie telefon za symboliczną złotówkę. Oferta dostępna jest w punktach sprzedaży Grupy Polsat Plus na terenie całego kraju.

W nowej akcji pomocy obywatelom Ukrainy sieć Plus oferuje uchodźcom telefony dostępne za symboliczną kwotę. Aby kupić telefon za 1 zł, wystarczy udać się do punktu sprzedaży oraz okazać dokument tożsamości potwierdzający ukraińskie obywatelstwo.

W ofercie dostępne są wybrane modele m.in. Motoroli, Samsunga, Xiaomi czy LG. Wszystkie telefony dostępne są za gotówkę – za 1 zł, bez konieczności podpisywania umowy.

Jedna osoba może kupić jedno urządzenie. W ramach promocji dostępnych jest kilka tysięcy telefonów. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Oferta dostępna jest wyłącznie w stacjonarnych punktach sprzedaży operatora.

Plus cały wcześniej wprowadził inne formy pomocy dla obywateli Ukrainy. Cały czas mogą oni otrzymać darmowe startery Plusa na Kartę i Plush na Kartę z aktywowanym bezpłatnym pakietem 500 minut do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone. Startery dostępne są we wszystkich salonach sprzedaży Grupy Polsat Plus w całej Polsce.

