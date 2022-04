Plus: kup Samsunga Galaxy S21 FE i odzyskaj 200 zł w gotówce

Plus przygotował promocję Wiosenny zwrot gotówki. W jej ramach zakup smartfonu Samsung Galaxy S22 Ultra jest premiowany zwrotem 200 zł w formie wypłaty z bankomatu.

Po długim oczekiwaniu, Samsung zaprezentował w styczniu smartfon Galaxy S21 FE. Urządzenie zaoferowało flagowe lub prawie flagowe wyposażenie w rozsądnej cenie. A na pewno w rozsądniejszej w porównaniu z początkowymi cenami pozostałych modeli z serii Galaxy S21. Urządzenie jest napędzane chipsetem Qualcomm Snapdragon 888, ma 8 GB RAM-u i zostało wyposażone w świetny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X. Zestaw fotograficzny jest w zasadzie identyczny, jak w poprzedniku, czyli 12 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix z tyłu i 32 Mpix z przodu. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym i bezprzewodowym oraz pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem One UI 4.0.

Samsung Galaxy S21 FE w promocji Plusa

Plus przygotował promocję „Wiosenny zwrot gotówki”, z której mogą skorzystać nowi abonenci Zielonych lub przedłużający umowę. Aby z niej skorzystać, wystarczy w dniach od 13 kwietnia do 8 maja 2022 roku kupić u operatora tej sieci smartfon Galaxy S21 FE, by móc wypłacić z bankomatu 200 zł w gotówce. Kolejne kroki, po zakupie, to:

wysłanie do 15 maja 2022 roku wiadomości SMS o treści WIOSNA pod numer 80240 ,

wiadomości SMS o treści pod numer , poczekanie na SMS-a z instrukcją,

odebranie 200 zł w bankomacie Euronet.

Pula nagród jest ograniczona i wynosi 1150. Więcej informacji na temat promocji można znaleźć w regulaminie.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: Plus