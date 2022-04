Plus na kartę z dużą paczką gigabajtów dla nowych użytkowników

Plus przygotował dużą paczkę gigabajtów dla nowych użytkowników swojej oferty na kartę. W ramach promocji można dostać nawet 240 GB na 3 miesiące w cenie 15 zł.

„Nawet 240 GB na trzy miesiące” to promocja, z której mogą skorzystać nowi użytkownicy oferty na kartę sieci Plus z taryfą Prosto na Kartę lub Plus Elastyczna na Kartę. W jej ramach można otrzymać trzy pakiety po 80 GB lub 40 GB (w zależności od wybranego wariantu promocji), przyznawane automatycznie po sobie co 30 dni. Opłata za paczkę wynosi 15 zł i jest pobierana jednorazowo w momencie włączenia promocji.

Zobacz: Tidal HiFi za darmo dla abonentów Plusa i Plusha

Zobacz: Plus i Polsat Box: łączenie usług opłaca się jeszcze bardziej

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji „Nawet 240 GB na trzy miesiące” wystarczy:

aktywować nowy numer w ofercie Plus na Kartę,

posiadać aktywne konto, czyli znajdować się w okresie ważności dla usług wychodzących,

posiadać środki pozwalające na pobranie opłaty w wysokości 15 zł ,

, włączyć promocję wysyłając bezpłatną wiadomość SMS na numer 80044 : o treści ZGODA w celu wyrażenia zgód marketingowych i aktywacji pakietu 240 GB (3 paczki po 80 GB), o treści 120 GB w celu aktywacji pakietu 120 GB (3 paczki po 40 GB).

:

Oferta obowiązuje od 13 kwietnia do 16 czerwca 2022 roku. Z promocji można skorzystać tylko raz, a przyznane gigabajty nie mogą być wykorzystane w roamingu, z wyłączeniem RLAH (roaming UE), co jest rozliczane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie „Promocji europejskiej dla Abonentów Prepaid”. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

Zobacz: T-Mobile ostatecznie zrzuca kaganiec. Na taką ofertę warto było czekać

Zobacz: Play wprowadza roczny plan Amazon Prime

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis, Plus

Źródło tekstu: Plus