PLAY i UPC: za darmo Nickelodeon Ukraine Pluto TV

Play i UPC z myślą o najmłodszych widzach z Ukrainy wprowadzają kanał Nickelodeon Ukraine Pluto TV. To kolejna już pozycja po programie informacyjnym UKRAINA 24, który jest dostępny za darmo dla klientów obu operatorów i stanowi wsparcie dla obywateli Ukrainy.

Od 19 kwietnia 2021 r. wszyscy klienci PLAY NOW oraz PLAY NOW TV mogą skorzystać przez trzy miesiące z dostępu do kanału Nickleodeon Ukraine Pluto TV za darmo.

Nickelodeon Ukraine Pluto TV to program w języku ukraińskim, prezentujący przez cały dzień znane i lubiane przez najmłodszych widzów programy Nickleodeon i Nick Jr, takie jak „Spongebob Kanciastoporty”, „Pingwiny z Madagaskaru”, „Psi Patrol”, czy „Blaze Megamaszyny”.

Operator przekonuje, że możliwość oglądania przygód swoich ulubionych bohaterów w ojczystym języku wywoła uśmiech i choć trochę radości u dzieci w tym trudnym dla nich czasie.

PLAY NOW oraz PLAY NOW TV dostępne są przez:

przeglądarki internetowe na stronie playnow.pl,

aplikację PLAY NOW na Android, iOS oraz iPadOS

PLAY NOW na Android, iOS oraz iPadOS dekoder TV BOX oraz inne urządzenia oparte o system Android TV

oraz inne urządzenia oparte o system Android TV smart TV Samsung i LG wyprodukowane po 2016 roku

W UPC kanał dostępny jest na pozycjach:

UPC TV 4K BOX , Horizon: 620

, Horizon: 620 Mediabox , UPC Moduł CI+ 4K: 680

, UPC Moduł CI+ 4K: 680 Kanał jest dostępny w UPC TV GO (IH/OOH)

Więcej informacji na temat oferty dostępne są na stronie playnow.pl oraz upc.pl.

Nickelodeon Ukraine Pluto TV безкоштовно для клієнтів PLAY та UPC

Play та UPC продовжують підтримувати громадян України. Тепер, маючи на увазі наймолодших україномовних глядачів, вони презентують телеканал Nickelodeon Ukraine Pluto.

З 19 квітня 2021 року всі клієнти PLAY NOW і PLAY NOW TV отримають доступ до Nickleodeon Ukraine Pluto TV протягом трьох місяців безкоштовно.

ІГРАТИ ЗАРАЗ і ГРАТИ ЗАРАЗ TV доступні через:

браузери на веб-сайті playnow.pl

Програма PLAY NOW для Android, iOS та iPadOS

PLAY NOW для Android, iOS та iPadOS Декодер TV BOX та інші пристрої на базі системи Android TV

TV BOX та інші пристрої на базі системи Android TV Smart TV Samsung та LG, випущені після 2016 року

Більше інформації про пропозицію можна знайти на playnow.pl та upc.pl.

Źródło zdjęć: Play