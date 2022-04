FlixClassic − startuje nowa platforma VOD z klasyką światowego kina

FlixClassic to nowy serwis VOD, który właśnie debiutuje na polskim rynku. W ofercie znajdziemy klasyczne filmy z całego świata, które w promocji na start można oglądać za darmo.

Klasyka światowego kina w jakości HD

Na platformie FlixClassic znajduje się obecnie prawie 300 filmów, od wielkich klasyków do kina kultowego i klasy B. Wielbiciele kinematografii mogą wybierać spośród evergreenów, zapomnianych hitów kinowych czy perełek światowego kina. Wśród nich odkryją również propozycje niedostępne w innych polskich serwisach, w tym: Wielkie nadzieje, Góra boga kanibali, Ucieczka na Atenę, Obywatel John Doe czy Franciszek. Wszystkie produkcje dostępne są w jakości HD w oryginalnych wersjach językowych oraz z polskim lektorem lub napisami.

Na tych, którzy nie chcą szukać filmów na własną rękę, czekają 4 ścieżki, prezentujące klasykę kinematografii w różnych odsłonach:

żelazny kanon − nieśmiertelne klasyki i kamienie milowe sztuki filmowej, prawdziwy przyspieszony kurs historii kina, obejmujący takie filmy jak: Metropolis , Lecą żurawie czy Gorączka złota ,

− nieśmiertelne klasyki i kamienie milowe sztuki filmowej, prawdziwy przyspieszony kurs historii kina, obejmujący takie filmy jak: , czy , zapomniane perełki − nieoczywiste tytuły, funkcjonujące obok słynnych klasyków, które zainteresują najbardziej wymagających widzów, na przykład: Młody Sherlock Holmes , Złotoręki i Ballada o żołnierzu ,

− nieoczywiste tytuły, funkcjonujące obok słynnych klasyków, które zainteresują najbardziej wymagających widzów, na przykład: , i , swobodna jazda – zaskakujące połączenie kultowych filmów gatunkowych i najbardziej nietuzinkowych dzieł kina autorskiego, a wśród nich: Kret , Karnawał dusz czy Dzika planeta,

– zaskakujące połączenie kultowych filmów gatunkowych i najbardziej nietuzinkowych dzieł kina autorskiego, a wśród nich: , czy gaz do dechy − dziwne, przestrzelone i czasem tandetne, choć klimatyczne rewiry filmowego świata, często tak złe, że aż dobre, na przykład: Plan 9 z kosmosu, Zombie 2 i Galaktyka terroru.

Mamy wiele zapytań o to, gdzie można obejrzeć klasyki − stare dobre kino z legalnych źródeł. FlixClassic to platforma, na którą od dawna wszyscy czekają, my także. Dlatego chętnie wspieramy ten projekt, którego repertuar niesie za sobą unikalne wartości.

− powiedziała Kinga Jakubowska, prezes Fundacji Legalna Kultura

Repertuar został starannie wyselekcjonowany przez Miłosza Stelmacha, kuratora programowego platformy, filmoznawcę, krytyka filmowego oraz redaktora naczelnego czasopisma o tematyce filmowej „Ekrany”. Biblioteka filmowa będzie rozbudowywana − twórcy planują cotygodniowe premiery nowych tytułów. Docelowo w ofercie znajdą się kolejne tytuły z kanonu kina czeskiego, a także węgierskiego, szwedzkiego, niemieckiego, indyjskiego i wielu innych.

Tylko 12,99 zł miesięcznie

Dla miłośników kina przygotowano dwa plany subskrypcyjne: miesięczny w cenie 12,99 zł oraz roczny w cenie 129,90 zł. FlixClassic działa w modelu sVOD, co oznacza, że widz, kupując jeden z dwóch proponowanych pakietów, może korzystać z całego repertuaru filmowego.

Z platformy można korzystać przez przeglądarkę oraz aplikacje na systemy iOS oraz Android, a wkrótce także Smart TV (trwa certyfikacja). FlixClassic umożliwia oglądanie filmów na 2 urządzeniach jednocześnie. Serwis proponuje również szereg przydatnych funkcji: czytelne oznaczenia jakości, zapisywanie filmów do obejrzenia na później, wyszukiwanie po tytule czy filtrowanie po nazwiskach reżyserów, scenarzystów i obsady.

Twórcom platformy FlixClassic od początku zależało na tym, aby współtworzyli ją widzowie. Dlatego pod koniec 2020 roku wypuścili na rynek jej testową wersję beta − Flixmojo. Testy umożliwiły poznanie preferencji sympatyków kina oraz dopasowanie platformy pod ich potrzeby.

Marzymy o stworzeniu społeczności wokół kina gatunkowego, z którą będziemy mogli wspólnie poszerzać bibliotekę i rozwijać FlixClassic.

– powiedział Marcin Machnio, współtwórca platformy

Prosta rejestracja i promocja na start

Rejestracja do platformy jest możliwa na stronie flixclassic.pl poprzez założenie nowego konta lub połączenie go z kontem na Facebooku lub Google’u. Przy rejestracji widz nie musi podpinać karty, jednak wówczas będzie mógł jedynie przeglądać katalog dostępnych filmów. Aby uzyskać możliwość ich oglądania, konieczne jest wykupienie jednego z pakietów subskrypcyjnych.

Od 15 do 29 kwietnia 2022 roku trwa promocja na start. Zapisując sie w tych dniach do newslettera, można uzyskać darmowy dostęp do całej biblioteki filmów na 10 dni.

Partnerami platformy FlixClassic są Fundacja Legalna Kultura i portal Flimoterapia.pl.

