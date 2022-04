Play na święta obniża ceny wybranych filmów w swojej wypożyczalni

Play na zbliżające się święta wielkanocne przygotował filmową niespodziankę dla swoich klientów. W wypożyczalni Play Now cena wybranych tytułów została obniżona do 5 zł.

Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych Play przygotował dla widzów promocję w swojej wypożyczalni filmów, obniżając ceny wybranych tytułów do 5 zł. Dobór przecenionych filmów jest taki, by spędzić przy nich czas mogły całe rodziny. Dlatego w ofercie znajdziemy takie filmy, jak „Praziomek”, „O czym marzą zwierzęta”, „Mój przyjaciel Ufik” czy „Mia i biały lew”. Z promocji można skorzystać do 20 kwietnia 2022 roku.

Zobacz: Play wprowadza roczny plan Amazon Prime

Zobacz: Player w Play kosztuje teraz tylko 1 grosz

Play w szczególności poleca wymienione poniżej filmy.

Hotel Transylwania 3

Dołącz do swojej ulubionej rodziny potworów, która wyrusza na wakacyjną przygodę, na luksusowy rejs potworów. W tym czasie potwory pozwalają sobie na pełną zabawę na pokładzie statku, od siatkówki po egzotyczne wycieczki i nadrabianie zaległości księżycowych. Drac zakochuje się w tajemniczym kapitanie statku, Eryce, która ukrywa niebezpieczny sekret, który może zatopić plany na wymarzone rodzinne wakacje.

Corgi. Psiak królowej

Rex to nieziemsko rozpuszczony śliczny mały corgi, ulubiony piesek brytyjskiej królowej. Pewnego dnia wpada w wielkie kłopoty i trafia na ulicę, a następnie do schroniska dla zwierząt. Czy uda mu się wrócić do domu – pałacu?

Zając Max ratuje Wielkanoc

Max – mały zając z wielkiego miasta – marzy o tym, by zdobyć sławę i dołączyć do lokalnego gangu. Chcąc zaimponować kolegom, postanawia wykonać trudną kaskaderską sztuczkę. Niestety podczas podniebnych ewolucji samolotem pojazd Maxa rozbija się w Wielkanocnej Krainie. To tu znajduje się Zajęcza Szkoła – starodawny gmach, zarządzany przez tajemniczą Madam Herminę. To właśnie tu ukryto Złotą Pisankę – przedmiot dający zajączkom magiczną moc. Max jednak postanawia znaleźć sposób na powrót do domu. Zanim to nastąpi, będzie musiał stawić czoła klanowi podstępnych lisów-złodziei. Głosu tytułowej postaci Zająca Maxa użyczył Piotr Adamczyk.

Pełną listę filmów za 5 zł można znaleźć pod tym adresem.

Zobacz: Netflix z nową funkcją. Oto jak działa

Zobacz: The Batman w HBO Max. Już wiemy, kiedy obejrzymy nowy film

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Play

Źródło tekstu: Play