Za darmo osiem nowych kanałów w Polsat Box i serwisie Polsat Box Go

W usłudze telewizji internetowej Polsat Box z dekoderem oraz w serwisie Polsat Box Go debiutuje osiem nowych kanałów w języku ukraińskim. Przez 3 miesiące będzie można je oglądać bez dodatkowych opłat.

Wśród udostępnionych kanałów znajdują się popularne pozycje rozrywkowe, z filmami i serialami oraz sportowe m.in. Ukraina 1, Film UA Drama, Star Family oraz X-Sport. Wzbogacą one ofertę reprezentowaną dotychczas przez kanał Ukraina 24. Łącznie to więc 9 kanałów w języku ukraińskim.

Kanał informacyjny Ukraina 24 we wszystkich usługach telewizyjnych Polsat Box, w Netii, serwisach Polsat Box Go i Polsat Go oraz w Interii można oglądać bezpłatnie od końca lutego.

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie do Polski dociera coraz większa liczba uchodźców. Aby zapewnić im dostęp do bieżących informacji z kraju oraz zapewnić rozrywkę, Polsat przygotował nowy, dostępny promocyjnie bez opłat pakiet z 9 popularnymi kanałami:

Ukraina 1 – z bogatą biblioteką seriali;

– z bogatą biblioteką seriali; Ukraina 2 – oferujący rozrywkę o tematyce lifestylowej;

– oferujący rozrywkę o tematyce lifestylowej; X-Sport – z relacjami sportowymi z takich dyscyplin jak siatkówka, koszykówka, motosport, hokej, MMA czy boks;

– z relacjami sportowymi z takich dyscyplin jak siatkówka, koszykówka, motosport, hokej, MMA czy boks; Star Cinema – z filmami fabularnymi, serialami telewizyjnymi oraz wiadomościami ze świata kina;

– z filmami fabularnymi, serialami telewizyjnymi oraz wiadomościami ze świata kina; Star Family – z rodzinną rozrywką z serialami i pozycjami dla najmłodszych widzów;

– z rodzinną rozrywką z serialami i pozycjami dla najmłodszych widzów; Film UA Drama – z filmami i serialami kryminalnymi, dramatami oraz thrillerami;

– z filmami i serialami kryminalnymi, dramatami oraz thrillerami; NLO2 – z programami edukacyjnymi oraz komediowymi;

– z programami edukacyjnymi oraz komediowymi; Dacha – prezentujący tematykę home&garding, majsterkowanie i remonty;

– prezentujący tematykę home&garding, majsterkowanie i remonty; Ukraina 24 – kanał informacyjny dostępny 24 godziny na dobę.

W ramach otwartego okna Polsat Box przez 3 miesiące będzie zapewniał wszystkim abonentom telewizji internetowej z dekoderem bezpłatny dostęp do 9 stacji ukraińskich, znajdujących się na następujących pozycjach na liście kanałów: Ukraina 1 (pozycja 950), Ukraina 2 (pozycja 951), X-Sport (pozycja 952), Star Cinema (pozycja 953), Star Family (pozycja 954), Film UA Drama (pozycja 955), NLO2 (pozycja 956), Dacha (pozycja 957) oraz Ukraina 24 (pozycja 958).

Nowy pakiet Polsat Box Go Ukraina – jak oglądać?

Pakiet Polsat Box Go Ukraina zawiera łącznie 9 kanałów i w ramach promocji przez 3 najbliższe miesiące będzie dostępny bezpłatnie dla wszystkich użytkowników serwisu. Wystarczy założyć konto w serwisie Polsat Box Go i zalogować się, aby oglądać wszystkie pozycje.

Ze wszystkich kanałów w języku ukraińskim mogą korzystać także osoby mieszkające poza granicami Polski – w ramach pakietu Polonia.

Jednocześnie kanał informacyjny Ukraina 24 cały czas jest dostępny na żywo także bez konieczności logowania.

Treści dostępne w pakiecie Polsat Box Go Ukraina można oglądać w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnie wybranym urządzeniu – na komputerze na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacjach na urządzeniach mobilnych i wybranych telewizorach.

