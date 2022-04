Play sam skłania, aby z niego uciekać. Zabił topową usługę

Play wyłącza kolejną ciekawą usługę. Tym razem chodzi o Xtra Numer, czyli możliwość przypisania kolejnych numerów do swojego numeru telefonu w fioletowej sieci.

Gdy rejestrujemy się w jakiejś usłudze lub serwisie internetowym, czasem zobligowani jesteśmy do podania swojego numeru telefonu. Nie zawsze jednak chcemy się dzielić z innymi swoim numerem, szczególnie gdy chodzi o jakąś jednorazową akcję i nie mamy ochoty na odbieranie późniejszych niechcianych połączeń. W takich sytuacjach z pomocą klientom sieci Play przychodzi usługa Xtra Numer.

Xtra Numer – jak to działa?

Xtra Numer to usługa pozwalająca na uruchomienie do 10 dodatkowych numerów przypisanych do numeru telefonu w sieci Play. Wszystkie połączenia oraz SMS-y są przekierowywane na numer główny, dlatego nie ma potrzeby używania większej liczby kart SIM, a jednocześnie nie musimy podawać swojego głównego numeru, jeśli nie chcemy. Jedynym "utrudnieniem" w przypadku usługi jest to, ze z dodatkowych numerów nie możemy nigdzie zadzwonić ani wysłać wiadomości.

Aby otrzymać xtra numer, wystarczyło wysłać wiadomość SMS o treści START na numer 19872. Opłata wynosi 3,69 zł co 30 dni, aż do wyłączenia SMS-em o treści STOP XXXXXXXXX (zamiast znaków X wpisujemy numer telefonu, który chcemy wyłączyć) na numer 19872.

Więcej informacji o usłudze można znaleźć pod tym adresem oraz w regulaminie.

Xtra Numer – koniec usługi

Usługa Xtra Numer może być w niektórych sytuacjach bardzo przydatna. Jednak mamy też złe wieści – Play postanowił ją wyłączyć. Zgodnie z komunikatem fioletowego operatora, nastąpi to 31 maja 2022 roku, a już od 6 kwietnia tego roku z usługi nie powinni móc skorzystać nowi użytkownicy.

Wysłaliśmy do biura prasowego sieci Play kilka pytań związanych z wyłączaną usługą. Zaktualizujemy wiadomość, gdy tylko otrzymamy odpowiedź.

Źródło zdjęć: Telepolic

Źródło tekstu: Play